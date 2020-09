Piękna reklama o niczym. Tak Sony promuje PlayStation 5

…a na koniec puszczasz nam film o facecie w łódce!

Lubię reklamy PlayStation, nawet jeśli są o niczym. Tak jak najnowszy spot, który – jak rozumiem – ma promować zbliżające się wielkimi krokami PlayStation 5. Nie jest to pierwsza tego typu reklamówka, która z niezrozumiałych przyczyn nie pokazuje PlayStation 5. No bo zobaczcie sami, jest o niczym.

„Gra nie ma granic” – brzmi promowane przez PlayStation hasło i doszukiwanie się jego znaczenia w klipie pozostawię jednak innym. Warto jednak obejrzeć ten materiał choćby ze względów estetycznych, bo wygląda świetnie. Pozostaje pytanie czy takie klipy pomagają w ogóle w promocji marki i nie lepiej było po mocnych ogłoszeniach Microsoft dotyczących nowych konsol Xbox wystrzelić z jakimś równie mocnym klipem promującym i przede wszystkim pokazującym PlayStation 5 – zarówno samą konsolę, jak i gry, które przygotował na premierę wydawca?

Na chwilę obecną siła marki PlayStation jest ogromna, obawiam się jednak, że może ona nie wystarczyć w walce z nowymi Xboksami. Microsoft odrobił pracę domową i zaprezentował naprawdę mocną ofertę, a ich tańszy Xbox Series S może się okazać ogromnym hitem sprzedażowym. Dużo zależy od tego, co pokaże PlayStation już w najbliższą środę i na ile ustali cenę nowej konsoli. Później będziemy musieli poczekać by sprawdzić, czy agresywna promocja sprzętu i marki ponownie pozwoli nowemu PlayStation stać się hitem sprzedaży. A może nowa generacja będzie należeć do Microsoft?