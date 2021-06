Pięć najczęstszych pomyłek przy nadawaniu przesyłek kurierskich

Rola kuriera jest nieoceniona, gdy zależy nam na bezpiecznym i szybkim dostarczeniu przesyłki. Korzystają z tego zarówno duże firmy, jak i mniejsze, a także osoby prywatne. Każdy może skorzystać z przesłania paczki za pomocą firmy kurierskiej – to wygodny i niedrogi sposób. By przebiegł pomyślnie, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie paczki do transportu. Niestety, nie każdy wystrzega się pomyłek. Oto najczęściej popełniane błędy i sposoby na ich uniknięcie.

Błędny adres doręczenia

Podstawową i jednocześnie najczęstszą pomyłką podczas nadawania paczek jest niepoprawne oznaczanie adresu doręczenia. Pamiętajmy, że bez niego przesyłka może nie dotrzeć do odbiorcy. Zanim więc oddamy paczkę w ręce kuriera, sprawdźmy, czy podaliśmy prawidłowe imię i nazwisko odbiorcy (lub nazwę firmy), ulicę, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto, a także numer telefonu odbiorcy. Warto też podać adres e-mail adresata. E-mail przydaje się, zwłaszcza jeśli chcemy umożliwić odbiorcy wybór sposobu, miejsca i terminu dostawy (taka opcja jest dostępna w usłudze FlexDeliveryService GLS Poland). Bardzo ważne, a często pomijane, jest również podanie adresu nadawcy.

Nieprawidłowo zapakowana paczka

Innym często popełnianym błędem jest niewłaściwe zapakowanie przesyłki. A wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad:

zewnętrzne opakowanie – rzeczy powinny być zapakowane w dwuwarstwowe kartony wykonane z wysokiej jakości tektury,

wypełnienie wewnętrzne – wszelkie puste przestrzenie kartonu powinny być wypełnione, a zawartość nie powinna mieć możliwości przemieszczania się,

oklejenie taśmą – przesyłka powinna być oklejona i szczelnie zamknięta ze wszystkich stron,

umieszczanie etykiety adresowej – powinna znaleźć się na największym boku paczki.

Źle zmierzona paczka

Wysyłając paczkę kurierem, należy podać jej wymiary lub wagę. Od tych parametrów zależy cena wysyłki. Kalkulator cen dla osób fizycznych firmy GLS jest dostępny TUTAJ. Dokładne zmierzenie i zważenie paczki pozwala obliczyć koszt jej transportu.,

Brak etykiety na paczce

Często występującym błędem jest brak etykiety, a takiej paczki firma kurierska po prostu nie może przyjąć do transportu. Na etykiecie znajdują się wszystkie informacje niezbędne w procesie doręczenia. Pamiętajmy, że etykieta musi być naklejona na przesyłkę w widocznym miejscu, najlepiej na największym boku paczki.

„Etykieta na paczkę służy jako etykieta adresowa oraz potwierdzenie nadania dla wysyłającego, a także punktu Szybkiej Paczki / ParcelShop. Etykieta musi być wypełniona czytelnie drukowanymi literami lub wydrukowana. Należy wypełnić wszystkie pola i podpisać się w wyznaczonym miejscu.” – informuje GLS Poland na swojej stronie internetowej.

Nieobecność, kiedy kurier przyjeżdża odebrać paczkę do nadania

Nieobecność w umówionym z kurierem miejscu i o ustalonej z nim porze może powodować utrudnienia. Jeśli chcemy nadać przesyłkę, wybierzmy najkorzystniejszy dla nas sposób i termin odbioru przez kuriera oraz zadbajmy o to, by paczka była przygotowana na czas. To znacznie przyspieszy proces jej wysyłki.

Nadawanie przesyłek z GLS

Aby nadawanie i odbieranie przesyłek było jak najprostsze i wygodne firma kurierska GLS Poland przygotowała praktyczne rozwiązanie. To możliwość nadania paczki przez osoby fizyczne i mniejsze firmy w punktach Szybkiej Paczki / ParcelShop GLS, których w całym kraju jest ponad 1600.

Wystarczy wejść na stronę GLS i sprawdzić, gdzie w naszej miejscowości znajduje się najbliższy punkt. Następnie należy udać się do niego z przesyłką. Obsługa zadba, byśmy podali wszystkie niezbędne dane. Dzięki temu mamy gwarancję, że paczka dotrze do celu szybko i bezpiecznie.