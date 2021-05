Dalszy proces instalacji wyglada zupełnie tak samo jak w instrukcji na Sekurak.pl. W zasadzie ogranicza się to do zatwierdzania pojawiających się komunikatów, jedyne co musimy zrobić to wybrać serwer gromadzący informacje o domenach, polecany jest tu OpenDNS – również go wybrałem.

Po zakończonej instalacji Pi-Hole możemy już uruchomić panel administracyjny usługi, jego adres i hasło do logowania znajdziecie na ostatnim oknie instalatora. Logujemy się do niego i w zakładce Group Management – Adlists dodajemy link do listy stron z niebezpiecznymi domenami od CERT Polska – http://hole.cert.pl/domains/domains_hosts.txt.