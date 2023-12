Zrozumieć cyberzagrożenia: phishingu, smishing i vishing, czyli oszustwa 2.0

W erze cyfryzacji i rosnącej liczby transakcji online oszustwa internetowe stały się powszechną i coraz bardziej złożoną praktyką. Takie przestępstwa można zdefiniować jako działania mające na celu oszukanie ludzi poprzez manipulowanie i wykorzystywanie ich zaufania do nieuczciwych celów. To globalny problem, który obejmuje różne techniki i metody oszustw.

Phishing, smishing i vishing – czym różnią się te sposoby na oszustwo w internecie?

Trzy najbardziej rozpowszechnione i znane metody to phishing, smishing oraz vishing.

Phishing polega na próbie wyłudzenia poufnych danych poprzez fałszywe wiadomości e-mail lub strony internetowe, udające rzetelne źródła.

polega na próbie wyłudzenia poufnych danych poprzez fałszywe wiadomości e-mail lub strony internetowe, udające rzetelne źródła. Smishing (od SMS phishing) jest podobny do phishingu, ale odbywa się poprzez wiadomości SMS na urządzeniach mobilnych.

(od SMS phishing) jest podobny do phishingu, ale odbywa się poprzez wiadomości SMS na urządzeniach mobilnych. Vishing (od voice phishing) to technika oszustwa, gdzie oszuści używają połączeń telefonicznych, aby wyłudzić prywatne informacje.

Jak te metody działają? W jaki sposób różnią się od siebie? Jak można się przed nimi uchronić? Edukacja w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest kluczowa, a ten tekst ma na celu dostarczenie czytelnikowi niezbędnych narzędzi do zrozumienia i zapobiegania potencjalnym atakom.

Źródło: Depositphotos

Phishing – co to jest?

Phishing to technika oszustwa, w której atakujący próbują wyłudzić poufne informacje, takie jak nazwy użytkowników, hasła lub dane karty kredytowej, udając zaufane podmioty. Zwykle odbywa się to poprzez e-mail, fałszywe strony internetowe, czy komunikatory, które naśladują wygląd i styl znanych firm czy instytucji.

Przykładem phishingu może być wiadomość e-mail od "banku", informująca o konieczności zaktualizowania danych konta. Link zawarty w wiadomości przekierowuje na fałszywą stronę, która wygląda identycznie jak prawdziwa strona banku. Gdy użytkownik wprowadzi swoje dane, oszuści zyskają do nich dostęp. Inny przykład to fałszywe wiadomości od popularnych serwisów społecznościowych, proszące o zresetowanie hasła, prowadzące do złośliwej strony.

Jak rozpoznać i bronić się przed phishingiem?

Rozpoznanie i obrona przed phishingiem wymaga ostrożności i świadomości. Oto kilka wskazówek:

Sprawdzenie adresu URL – jeśli wygląda podejrzanie lub nieco różni się od znanego adresu, może to być próba phishingu.

Unikanie klikania w linki w podejrzanych wiadomościach e-mail.

Używanie autoryzowanych narzędzi do weryfikacji dwuetapowej.

Instalowanie oprogramowania antyphishingowego.

Co to jest smishing?

Smishing (od słów SMS i phishing) to forma oszustwa, która wykorzystuje wiadomości tekstowe (SMS) w celu wyłudzenia poufnych informacji. Podobnie jak w przypadku phishingu, oszuści podszywają się pod zaufane źródła, takie jak banki, sklepy czy usługi rządowe, ale komunikują się przez SMS zamiast e-maila.

Przykładem smishingu może być wiadomość tekstowa od "dostawcy usług telekomunikacyjnych", ostrzegająca o niezapłaconym rachunku i prosząca o kliknięcie w link, który prowadzi do fałszywej strony logowania. Bardzo często numer telefonu zgadza się z tym prawdziwym, dlatego tu należy zachować szczególną ostrożność. Instytucje finansowe nigdy o takie rzeczy nie proszą! Inny przykład to SMS od "banku" z informacją o podejrzanej aktywności na koncie, z prośbą o natychmiastowe zalogowanie się poprzez załączony link.

Jak rozpoznać i bronić się przed smishingiem

Oto kilka sposobów na rozpoznanie i obronę przed smishingiem:

Nie ufaj wiadomościom od nieznanych numerów, zwłaszcza jeśli zawierają one linki.

Sprawdź wiadomość pod kątem błędów językowych lub podejrzanych sformułowań.

Skontaktuj się bezpośrednio z firmą lub instytucją, do której rzekomo należy wiadomość, przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Zainstaluj oprogramowanie zabezpieczające na smartfonie, które może wykrywać próby smishingu.

Źródło: Depositphotos

Vishing – co to za zjawisko?

Vishing (połączenie słów "voice" i "phishing") to oszustwo, które odbywa się za pośrednictwem połączeń głosowych, często za pomocą technologii Voice over IP (VoIP). Przestępcy, udając przedstawicieli znanych organizacji, takich jak banki czy instytucje publiczne, próbują wyłudzić poufne informacje od ofiar przez telefon.

Przykładowy atak vishingu może obejmować telefon od osoby, która twierdzi, że dzwoni z banku ofiary, ostrzegając o podejrzanej aktywności na koncie. Oszust może prosić o potwierdzenie danych osobowych, numeru karty kredytowej czy PINu. Inny scenariusz to telefon od rzekomej firmy ubezpieczeniowej z prośbą o potwierdzenie szczegółów polisy, co może prowadzić do kradzieży tożsamości.

Jak rozpoznać i bronić się przed vishingiem

Ochrona przed vishingiem wymaga ostrożności i świadomości. Oto kilka wskazówek:

Nigdy nie udostępniaj poufnych informacji przez telefon, chyba że jesteś absolutnie pewien, że rozmówca jest tym, za kogo się podaje.

Sprawdź numer telefonu w internecie, aby sprawdzić, czy jest związany ze znaną firmą.

Jeśli jesteś niepewny, zakończ rozmowę i zadzwoń bezpośrednio na oficjalny numer firmy czy instytucji.

Zapobieganie i ochrona

Rozpoznanie różnych metod oszustwa internetowego to jedno, ale podjęcie odpowiednich środków w celu ich uniknięcia to klucz do pełnej ochrony.

Nie ufaj: Zawsze kwestionuj nieoczekiwane wiadomości lub połączenia telefoniczne, zwłaszcza jeśli proszą o poufne informacje.

Zawsze kwestionuj nieoczekiwane wiadomości lub połączenia telefoniczne, zwłaszcza jeśli proszą o poufne informacje. Sprawdź źródło: Zanim klikniesz w link lub podasz informacje, upewnij się, że wiadomość pochodzi od zaufanego źródła. W przypadku wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio z firmą lub organizacją.

Zanim klikniesz w link lub podasz informacje, upewnij się, że wiadomość pochodzi od zaufanego źródła. W przypadku wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio z firmą lub organizacją. Nie udostępniaj poufnych danych: Nigdy nie dziel się hasłami, PINami lub innymi ważnymi informacjami przez telefon, SMS lub e-mail.