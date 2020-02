Philips PH805: za (stosunkowo) niską ceną idą też kompromisy

Minusem jest też fizyczny przycisk odpowiedzialny za włączanie słuchawek, parowanie ich z różnymi urządzeniami, odtwarzanie lub wstrzymanie muzyki, następny/poprzedni utwór, czy odbieranie/odrzucanie/rozłączanie połączenia. Sięganie do tylnej krawędzi prawej słuchawki nie zawsze jest łatwe, a jeśli przez przypadek dotkniemy panelu dotykowego, to pojawiają się dodatkowe komplikacje — a to zdarzało mi się często i wolałem chwytać za telefon, by wykonywać te czynności.

Panel dotykowy pozwala też na zmianę poziomu głośności odtwarzanej muzyki. Wystarczy przesunąć palcem w górę by go podnieść, a przesunięcie w dól go obniża. Zakrycie dłonią dotykowego panelu sterowania i przytrzymanie jej przez dwie sekundy wywołuje domyślnego asystenta głosowego. Działa zarówno z Asystentem Google, jak i Siri — co było dla mnie bardzo pozytywną niespodzianką.