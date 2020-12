Design samego samochodu nawiązuje nieco do aktualnej linii projektowej samochodów Peugeota. Przede wszystkim widać to po światłach z przodu i z tyłu, które nawiązują do „pazurów” w modelu 508. Poza tym jest to karoseria nałożona na szkielet wykonany z lekkich materiałów. Cała konstrukcja waży 1040 kg i tylko dlatego, że taki jest wymóg tej kategorii. To nieco więcej niż bolidy F1, ale możliwości tych samochodów są naprawdę bardzo zbliżone. Większa rywalizacja w najwyższej kategorii powinna pozytywnie wpłynąć na atrakcyjność samych wyścigów. O tym przekonamy się jednak dopiero w 2022 roku.