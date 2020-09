Czy możemy zamknąć polskie kina na stałe? Vega bije rekordy, nie zagrozi mu nawet Disney

Co więcej, wokół „Mulan” (i nie tylko) narodziło się sporo kontrowersji, przez co niektórzy widzowie wzywają do bojkotu nowego filmu w związku z protestami odbywającymi się Hong Kongu, które często są pacyfikowane przez policję. To właśnie wsparcie dla niej wyraziła odgrywająca główną rolę Liu Yifei we wpisie na platformie Weibo, na co do tej pory nie zareagowało Disney. O skali protestu można przekonać się odwiedzając hashtag #BoycottMullan na Twitterze i w innych mediach społecznościowych.

Drugi sezon Mandaloriana jeszcze w październiku. Disney dotrzymał obietnicy

Na wstępie do tego akapitu wspomniałem, że nie tylko „Mulan” doczekało się zorganizowanego bojkotu, bo spotkało to także serial na Amazon Prime Video „The Boys”, a winna wszystkiemu była niepełna premiera 2. sezonu. Zamiast całości na platformie ukazały się 3 odcinki, a następne będą dodawane w cotygodniowych odstępach – jest to więc ten sam model, który stosowany jest na Apple TV+.

„Mulan” może podzielić los „Tenet” – co wtedy?

Nie muszę chyba mocno zaznaczać tego, jak bardzo rozczarowujący i smutny był dla mnie wynik „Tenet” w polskich kinach, szczególnie że już pierwszego dnia od premiery „Pętli” w Internecie można było przeczytać o większej frekwencji na salach. Na moich oczach „Tenet” oglądało kilkanaście osób, podczas gdy na film Vegi wybrało się kilkadziesiąt widzów (godziny seansów zbliżone). Chciałbym dopatrywać się przyczyny w większym odstępie czasowym od chwili otwarcia kin i zwiększonego zaufania widzów do multipleksów, ale obydwie przyczyny odegrały raczej niewielką rolę.