Układ Słoneczny pełen jest przeróżnych obiektów, a tę przestrzeń wypełniają też te nieco mniejsze, niż planety czy księżyce – należą do nich między innymi meteoroidy. Meteoroidy to obiekty skalne poniżej 10 metrów długości, ale bardzo często są to naprawdę niewielkie obiekty, których długość mierzymy w dziesiątych częściach milimetra. Jeszcze mniejsze kwalifikujemy jako pył kosmiczny. Meteoroidy powstają w efekcie odłączenia się od planetoid i asteroid, na przykład w efekcie zderzeń lub w wyniku rozpadu komety przelatującej blisko Słońca.

Odzyskali „na mokro” rakietę i wysłali krasnala na orbitę. Sukces Rocket Lab