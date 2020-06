ItsYeBoi postanowił za kupić panele fotowoltaiczne oraz konwerter za pośrednictwem popularnej platformy i wydał na to około 2500 USD, czyli w przeliczeniu 10 000 PLN. W sumie wystarczyło na zestaw o mocy 0,8 kW, czyli porównywalnie z tym co instalacja umieszczona na karoserii wspominanego powyżej Priusa. Nie jest to zatem wartość, która mogłaby zapewnić nam ciągłe ładowanie i jazdę bez końca, szczególnie, że panele działają tylko w ciągu dnia, gdy jest słońce. Trzeba też powiedzieć, że przyczepka oraz sama konstrukcja nie wyglądają na lekkie, co też odbija się na zasięgu. Nie mniej jednak taka mobilna ładowarka powinna pozwolić naładować baterię w Tesli Model 3 w czasie… 10 dni.

Szczerze powiedziawszy czytając o tym pomyśle po raz pierwszy byłem zaciekawiony, ale wykonanie okazało się mizerne. Podejrzewam, że przy odpowiedniej optymalizacji, lepszej jakości panelach i lepiej pomyślanej konstrukcji, byłoby możliwe osiągnięcie większej mocy, może nawet dwukrotnie. Co prawda nadal nie byłoby to wystarczające, aby napędzać samochód w trybie ciągłym, ale z pewnością pozwoliłoby to na realne zwiększenie zasięgu. Niestety dopóki nie pojawią się bardziej skuteczne ogniwa, to trudno liczyć na to, aby energia słoneczna napędzała nasze elektryczne samochody, przynajmniej nie w czasie rzeczywistym, bo przecież nie ma przeszkód aby domowa instalacja fotowoltaiczna ładowała baterię w ciągu dnia.