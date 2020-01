Jak przebiegała ta testowa podróż? Na trasie przejazdu zamontowano 4100 czujników, tzw. balis, które na bieżąco przesyłały wprost na pulpit maszynisty dane o warunkach przejazdu, dopuszczalnej prędkości i położeniu innych pociągów.

Wyższa prędkość nie jest jedynym efektem budowy systemu ERTMS/ETCS poziomu 2. Istotne jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Urządzenia w torach przesyłają sygnały o zmianach na trasie do wyposażonej w komputer pokładowy lokomotywy. Informacje, wraz z danymi o warunkach przejazdu, dopuszczalnej prędkości i położeniu innych pociągów, trafiają wprost na pulpit maszynisty. Kierujący pociągami mają wszystkie szczegóły niezbędne do bezpiecznego prowadzenia składu. System nie ogranicza się tylko do przekazywania kierującym pociągami bieżących danych. Jego zadaniem jest także „kontrola” pracy maszynisty i w przypadku zignorowania ostrzeżeń, automatyczne dostosowanie prędkości pociągu do panujących warunków.

Dodatkowo na całej trasie wybudowane zostały 54 maszty radiowe, które wysyłały niezbędne dane do pociągu, pozwalające na bezpieczny przejazd aż z 8 Lokalnych Centrów Sterowania, przy użyciu kolejowej sieci cyfrowej komunikacji radiowej GSM-R. Tak więc można powiedzieć, że przyłożyli się do tych testów, a co więcej następstwem tych testów będzie rzeczywiste zmniejszenie czasów podróży na tym odcinku jeszcze w tym roku dla wszystkich podróżujących. Mam nadzieję, że na tym nie poprzestaną i podobne prędkości będzie można rozwijać na innych ważnych trasach, do Poznania, Wrocławia czy Krakowa.

Źródło: Next Gazeta via PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..