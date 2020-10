Pełna moc smartfonów dziś możliwa tylko z 5G

Kupując telefon za trzy czy cztery tysiące złotych, wiemy, że nie jest to zabawka, którą poużywamy chwilę i wyrzucimy. Takie urządzenia kupuje się, by dzięki swojej wysokiej wydajności służyły latami. Nie bez powodu ex-flagowce nawet po kilku latach cały czas są bardzo konkurencyjne na rynku. Jeżeli jednak dziś kupujemy flagowca, warto zastanowić się, czy ma on wszystkie cechy, które sprawią, że za 3, 4 czy nawet 5 lat wciąż będzie wartościowym i użytecznym telefonem. O ile nic nie wpłynie na jakość zdjęć czy prędkość ładowania, to jest jeden obszar, który obecnie bardzo szybko się rozwija i który może sprawić, że niedługo duża część nawet flagowych modeli zostanie uznana za bezużyteczną ze względu na brak narzędzi do jego wykorzystania. Mowa tu oczywiście o sieci 5G. Jeszcze kilka miesięcy temu była ona jak Yeti – wszyscy o niej mówili, nikt jej nie widział. Dziś jest ona już rzeczywistością i dzięki staraniom operatorów komórkowych coraz więcej osób ma do niej dostęp. Oczywiście, jeżeli mają do tego odpowiednie urządzenia. Dlatego, jeżeli dziś wybieramy flagowca, bądź jakikolwiek droższy telefon, warto zainteresować się tym, czy będzie on w stanie korzystać z 5G, aby móc cieszyć się pełnią jego możliwości teraz i przez cały okres użytkowania smartfonu.

Prawdziwe 5G póki co tylko u jednego operatora

Aby korzystać z 5G będzie nam do tego potrzebny umożliwiający to plan taryfowy. Wyznaczniki w tym wypadku są dwa – musi on mieć jak najwięcej transferu by móc pobierać duże pliki oraz zapewniać jak najszybszy internet. W końcu nie po to kupujemy flagowy telefon by na cokolwiek czekać, prawda? Dlatego w tym wypadku warto zainteresować się ofertą sieci Plus, w której za 70 zł miesięcznie mamy najszybszy internet 5G w Polsce. Osiąga on transfery dochodzące do 600 Mbps ze średnią prędkością rzędu 300-400 Mbps. Jest to znacznie więcej niż konkurencja, w której 5G często niewiele różni się szybkością od LTE. Z drugiej strony, za 70 zł w Plusie otrzymujemy 24 GB na transfer, po wykorzystaniu których mamy nielimitowany transfer w technologii LTE z maksymalną prędkością pobierania danych wynoszącą 2 Mb/s. Jest to abonament polecany do 5G, ponieważ w nim dostęp do sieci najnowszej generacji jest zapewniony także po zakończeniu trwającej obecnie promocji. Jest to więc propozycja zdecydowanie warta rozważenia. Mając już wybrany plan taryfowy, możemy przejść do wyboru samych urządzeń. A tych na rynku nie brakuje. Oto 6 bardzo mocnych smartfonów, które wykorzystają potencjał 5G nie tylko dziś, ale też w przyszłości.

HUAWEI P40

Miałem szczęście być jedną z pierwszych osób, które testowały HUAWEI P40 i muszę powiedzieć, że naprawdę pozytywnie wspominam ten telefon. Kompaktowe wymiary, świetny design i wykonanie stojące na najwyższym poziomie sprawiały, że używało mi się go niezwykle przyjemnie. Do tego zestaw aparatów od marki Leica, które w dzień mogą konkurować z każdym flagowcem, a w nocy – są bezkonkurencyjne. Do tego bardzo mocny procesor – Kirin 990 5G, 8 GB pamięci RAM, piękny, OLEDowy ekran i szereg dodatków czyniących korzystanie z telefonu przyjemniejszym, jak chociażby czytnik linii papilarnych w ekranie czy projektor kropek podczerwonych obok aparatu do selfie, dzięki któremu logowanie się za pomocą twarzy jest szybkie, celne i bezpieczne. I tak, HUAWEI, podobnie jak reszta smartfonów tego producenta prezentowana poniżej, nie ma usług Google, jednak w sklepie z aplikacjami AppGallery zaczynają już pojawiać się wszystkie aplikacje, które sprawiają, że przestaje być to problemem (np. aplikacje banków, nawigacje, aplikacje zakupowe itp.).