Aktualnie sprzedawany model WH-1000XM3 debiutował w 2018 r. To ciągle niesamowity sprzęt, jednak wielu użytkowników czeka już na jego następcę, który zgodnie z duchem ma dostać więcej „inteligentnych” funkcji. Dzięki błędowi na stronie Walmarta znamy już praktycznie całą specyfikację nowego modelu.

Ewolucja legendy

Podstawowe elementy Sony WH-1000XM4 są najprawdopodobniej takie same jak w przypadku starszego, zaprezentowanego przecież nie tak dawno, modelu. Na zdjęciach które udało się zrzucić serwisowi The Verge, nie widać różnic jeśli chodzi o design, pozostało bez zmian także sterowanie przy pomocy wbudowanych touchpadów.

Pojawiła się za to wyczekiwana przez użytkowników możliwość jednoczesnego sparowania słuchawek z dwoma urządzeniami Bluetooth. Poprawić ma się jakość rozmów telefonicznych, dzięki zastosowaniu pięciu wbudowanych mikrofonów i poprawionego przetwarzania sygnału. Sony nazwało tę funkcję „Precise Voice Pickup Technology”.

Sztuczna inteligencja jest wszędzie

Jeśli użyjemy aplikacji na smartfonie, możemy dostosować ustawienia słuchawek do różnych lokacji przy pomocy odpowiednich profili. Technologia Digital Sound Enhancement Engine, w nowej odmianie „Extreme” pozwoli na poprawienie jakości skompresowanej wcześniej muzyki przy użyci algorytmów sztucznej inteligencji. Bez zmian pozostaje ładowanie przy pomocy USB-C, wsparcie dla technologi kodowania dźwięku LDAC oraz czas pracy na bateriach, wynoszący około 30 godzin.

Niestety Sony nie zdecydowało się odgapić od Microsoftu manewru z ceną i za WH-1000XM4 będziemy musieli zapłacić 349 dolarów, co w Polsce przełoży się na około 1700 zł. Czy jest to cena adekwatna za „króla” nausznych słuchawek z ANC? To już każdy musi samemu ocenić, ale Microsoft zdecydowanie rzucił im wyzwanie, ustalając cenę Surface Headphones 2 na poziomie 250 dolarów. Kwoty, za jaką dziś można kupić aktualny model, o ile jest w bardzo dobrej promocji.

Źródło: The Verge