PC-towcy oszaleją. Przyszłe komputery mogą mieć podzespoły z… PlayStation 5

Konsola to PC-et?

Dawno, dawno temu konsole w niczym nie przypominały komputerów i w dużej mierze dlatego tak istotne były wtedy tak zwane gry na wyłączność. PlayStation 3 dostało bardzo trudny do programowania procesor Cell, ale już Xbox 360 był po prostu PC-tem zamkniętym w małym pudełku, co przełożyło się w dużo lepiej działające na nim gry wieloplatformowe. Jednocześnie rynek konsol zmienił się na tyle, że już generacja PS4/Xbox One oferowała tak naprawdę pudełka z podzespołami bardzo podobnymi do tych, które mieliśmy w komputerach. Problem w tym, że niemożliwe do rozbudowy, a przez to ograniczone i z każdą kolejną premierą nowych kart graficznych i procesorów jeszcze bardziej odstające od PC-towych standardów. Właśnie dlatego obie firmy zdecydowały się stworzyć tak zwane „połówki generacji”, przez co na rynku pojawiły się PlayStation 4 Pro oraz Xbox One X. Mamy nową generację, pewnie za kilka lat różnica w wydajności względem PC-tów będzie ogromna, ale póki co na rynku ma się pojawić około 80 sprzętów z podzespołami bliźniaczymi do tych znajdujących się w PlayStation 5.

Zestawy PC od AMD prawie jak PlayStation 5

W maju w sprzedaży pojawiły się zestawy AMD 4700S Desktop Kit i wtedy spekulowano, że będą zawierać SoC znany z Xbox Series X. Teraz, kiedy udało się im przyjrzeć bliżej okazuje się, że to jednak podzespoły używane…w PlayStation 5. Obie konsole korzystają z niestandardowego 8-rdzeniowego procesora AMD Zen 2 połączonego z równie niestandardową grafiką AMD RDNA 2 z 16 GB wbudowanej pamięci GDDR6 SDRAM. Główna różnica to częstotliwość działania – 3,8 GHz w Xbox Series X, zmienne 3,5 GHz w PlayStation 5.

Tak wygląda bezpośrednie porównanie procesora z zestawu AMD 4700S Desktop Kit i Zen 2 z PlayStation 5.