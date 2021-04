Pazerność serwisu Pyszne.pl – nie przychodzi mi inne określenie do głowy

Prowizje sięgające 30% od zamówienia i dowozu jednego posiłku, który zamawiany jest z poziomu portalu Pyszne.pl, to już codzienność. Mimo, że to dla wielu restauratorów rozbój w biały dzień, niewiele mogą z tym zrobić, bo organizacja własnego systemu to czasochłonne i często przekraczające wolne budżety koszty. Zwłaszcza teraz, w czasie pandemii.

Z kolei restauracje, którym wcześniej udało się go stworzyć i mają własne dowozy, i tak muszą dzielić się sporą prowizją za zamówienie na Pyszne.pl w okolicach 15% od ceny zamówienia.

No trudno, takie są realia. Pyszne.pl zbudowało swoją pozycję i markę przez te ostatnie lata, przyszedł więc czas na zbijanie kokosów. Jednak okazuje się to wciąż za mało dla serwisu i wpadł ostatnio na pomysł, by pozbawić, a przynajmniej znacznie ograniczyć zamówienia składane bezpośrednio na stronach współpracujących restauracji.

Według Krzysztofa Hellera z Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, firma Just Eat Takeaway, właściciel serwisu Pyszne.pl zakupił 120 tys. domen podobnych do tych należących do współpracujących restauracji na całym świecie. Jeśli chodzi o polskie restauracje dotyczy to 8,4 tys. domen. Wszystko w celu stworzenia we własnym zakresie stron z menu tych restauracji, ale z zamówieniami kierującymi bezpośrednio do strony Pyszne.pl.

Dwóch polskich restauratorów dowiedziało się o całej sprawie z Google. Sprawa jednej z nich Wypas Burger z Warszawy opisana została już przez INNPoland.pl, a drugiej – Restauracja Kura, przez serwis Kulinarnieniepowazni.pl.