Payback na Allegro – co musisz wiedzieć, by oszczędzać pieniądze

Allegro Payback, czyli „to już kiedyś było”

Historia Allegro i Payback nie jest usłana różami, a sięga ona aż 2009 roku. 11 lat temu, dokładnie 16 września, Allegro dołączyło do listy firm, które nawiązały współpracę w ramach programu lojalnościowego Payback. Było to całkiem zacne grono, można było tam znaleźć takie marki jak BP, BZ WBK, Orange czy choćby LOT i Orbis.

Po 7 latach, w 2016 roku, Allegro ogłosiło, że wycofuje się z programu. To był koniec Payback Allegro i wszystko wskazywało na to, że definitywny.

Z oczywistych względów nie była to najlepsza informacja dla wszystkich zbieraczy punktów. Fakt faktem sam nigdy nie przywiązywałem do tego większej uwagi, ale zakupy i tak robiłem więc mimowolnie trochę tych punktów zbierałem. Czasem nawet zdarzało się wymieniać je na konkretne fanty. Nie było to więc najlepsza informacja dla klientów największego w Polsce serwisu aukcyjnego.

Warto mieć na uwadze, że tym okresie z programu zrezygnowało kilka innych dużych marek jak BZ WBK czy Empik. Dla wielu to był znak, że Payback zniknie z naszego horyzntu.

Tak się jednak nie stało. Co więcej, nie trzeba było jednak długo czekać na wielki come back Allegro. W 2018 roku znów mogliśmy kolekcjonować punkciki na naszych kolorowych kartach podczas robienia wirtualnych zakupów.

Kto może skorzystać z Allegro Payback

Zbierać punkty każdy może…no dobra prawie każdy. Są dwa podstawowe wymogi. Po pierwsze, musisz mieć kartę Payback. Po drugie, musisz wejść tutaj i zarejestrować się. Jest to bardzo prosty proces, który wymaga od Ciebie podania podstawowych danych: numery karty i jej kodu CVC. Pyk i po temacie. Możesz już zbierać punkty w ramach Payback Allegro. Oczywiście jeśli nie masz karty to pod tym samym adresem możesz sobie taką wyrobić. W tym wariancie proces jest trochę dłuższy, ale równie prosty.

Aby punkty naliczały się na konto musisz mieć na uwadze kilka rzeczy. Po pierwsze nie wszystko co tam znajdziesz da Ci punkty. Kategorie objęte programem Payback Allegro to: antyki i sztuka, erotyka, inne pojazdy i łodzie, kolekcje, leki bez recepty i dermokosmetyki, maszyny, militaria, motocykle i quady, naczepy, nieruchomości, przyczepy, rękodzieło, samochody, suplementy diety i odżywki, usługi, wakacje. Dodatkowo koszty przesyłki również dadzą nam kilka ekstra punktów.

Allegro Payback – ile można zyskać?

I tak dochodzimy do najważniejszego pytania. Co ja z tego mam? Program lojalnościowy jest po to, żeby coś z tego mieć. W tym przypadku najważniejszy jest przelicznik. Za każde wydane 5zł otrzymamy 1 punkt na nasze konto, aby w przyszłości odebrać nagrody. Punkty zostaną naliczone w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Jednak co my realnie dostajemy z tych punktów? Prawda jest taka, że zmorą większości programów lojalnościowych są absurdalnie wysokie ilości punktów za poszczególne produkty. Powoduje to, że zdobycie tych najciekawszych pozycji jest często niemal niemożliwe. Czy tak jest i w tym wypadku? Rzućmy okiem co ciekawego da nam Payback i ile nas to kosztuje.

Zacznijmy od czegoś do strzyżenia. W końcu fryzjerzy zamknięci, a my musimy sobie jakoś radzić. Maszynka do włosów Machester za 12999 punktów – czyli pierw musisz zrobić zakupy za 2600zł

Może coś do kuchni? Nie możemy się przecież codziennie zamawiać jedzenia z knajpy. Patelnia INVISSIA Tefal 24 cm za 7499 punktów. Niby nie dużo, ale najpierw musisz wydać ok. 1500zł

Zawsze chciałem kupić drona. Ryze Tello za 42499 punktów. Daje to 8500zł w zakupach.

Łatwo nie jest, ale progi wydają się do osiągnięcia. Oczywiście to wszystko kwestia mocno indywidualna. Każdy sam musi przemyśleć swoje wydatki i ocenić czy program Payback Allegro przynosi mu realną korzyść.

Aha, musisz pamiętać o jednym. W przypadku anulowania transakcji lub zwrotu zakupionego towaru punkty zostaną wycofane z Twojego konta.

Allegro Payback – lista przykładowych promocji

Warto mieć na uwadze jeszcze jedną rzecz. Bez promocji nie ma biznesu. Jeśli zbierasz punkty (no bo masz kartę i robisz zakupy) i nie polujesz na nic konkretnego to warto od czasu do czasu odwiedzać ten adres. Znajdziesz tutaj wszystkie aktualne promocje oferowane w ramach Payback. Teraz robi się już naprawdę ciekawie. Masz całkiem sporą szansę, że znajdziesz coś co Cię akurat zainteresuje. Punkty z czasem przepadają więc naprawdę warto je jakoś spożytkować.

Interesuje Cię robot kuchenny Performance Pro Food Russel Hobbs? Proszę bardzo – 30% mniej punktów. A może kawa? Stylowy ekspres do kawy również 30% mniej. Jak widać zdecydowanie warto.

I tak wracamy do głównego pytania. Czy dzięki Payback Allegro możemy zaoszczędzić pieniądze? Nie nazwałbym tego najlepszym sposobem na poprawę swojego stanu konta. Program lojalnościowy nie stanie się fundamentem twojej emerytury. Jednak na pewno sprawi, że niektóre fanty dostaniesz za darmo. Jest tu jednak kilka haczyków.

Po pierwsze oszczędności nie przyjdą szybko. Po drugie, oszczędności nie będą duże. Po trzecie, aby zdobyć punkty musisz pierw coś kupić. Dlatego ma to sens tylko wtedy, gdy i tak robisz często zakupy na Allegro. Jeśli rzadko korzystasz z tego serwisu nie oczekuj wiele. Możesz wtedy przemyśleć rezygnację z zamówień w sklepach online na rzecz polskiego giganta e-commerce. W końcu po to nawiązali współpracę z Payback. Pytanie tylko czy tego właśnie chcesz?