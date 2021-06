Patronite.pl – od socjologicznego eksperymentu do prawdziwego biznesu

Sami mówią o sobie, że zajmują się „finansowym wymiarem relacji międzyludzkich”. Ich praca polega na łączeniu twórców (naukowców, artystów, sportowców, podróżników, etc.) z patronami, czyli osobami, które bezinteresownie chcą wesprzeć finansowo ich działalność. Dziś Patronite.pl to ponad 6000 twórców, 550 000 zarejestrowanych patronów i 160 000 subskrybentów, którzy co miesiąc, za pośrednictwem wspomnianego serwisu, realizują operacje finansowe i wspierają swoich ulubionych twórców.

Sukces ponad miarę, czyli skaluj albo giń

– Siłą napędową tego pomysłu była chęć przeprowadzenia internetowego eksperymentu socjologicznego, opartego na podstawowych zagadnieniach ekonomii behawioralnej. Chcieliśmy sprawdzić, czy ludzie sw Polsce są w stanie udzielać sobie wsparcia, kierując się poczuciem grupowej współodpowiedzialności – mówi Tadeusz Chełkowski, twórca Patronite.pl.

Szybko okazało się, że eksperyment wymknął się spod kontroli, a jego rezultaty przekroczyły wszelkie oczekiwania. Pozyskanie do serwisu pierwszych stu twórców zajęło 6 miesięcy, kolejnych stu… tydzień.

Na tym etapie, impulsywny przyrost użytkowników przestał mieścić się w granicach możliwości prostej, statycznej strony internetowej, uzupełnionej jedynie o moduł logowania i link do płatności. Dla twórców Patronite.pl stało się jasne, że muszą się rozwijać, aby funkcjonować.

Kilka miesięcy po uruchomieniu Patronite.pl, zapadła decyzja o migracji na serwer dedykowany. Bardzo szybko okazało się jednak, że to ślepy zaułek, który zamiast rozwiązywać problemy szybko rosnącego serwisu, przysparza kolejnych. Rozpoczęły się poszukiwania alternatywy, która byłaby w stanie poradzić sobie z dobowym przyrostem ruchu na stronie na poziomie 5000 %. Po analizie dostępnych rozwiązań, wybór padł na chmurę Amazon Web Services i usługę skalowalnych wirtualnych serwerów AWS EC2.

– Bardzo szybko zaczęliśmy przenosić się do AWS, właśnie w związku z tym, że mieliśmy bardzo duże wahania związane z potrzebą mocy. Potrzeba była pilna, bo mieliśmy dni, kiedy do serwisu wchodziło 20 000 osób w jednym momencie, a potem było tylko 100 osób. Tutaj AWS sprawdził się świetnie. Mogliśmy szybko „podnieść” sobie maszynę na kilka godzin, a potem zeskalować ją w dół. Taka skalowalność wertykalna bardzo mocno nam pomogła – tłumaczy Tadeusz.

– Z podziwem oglądamy rozwój Patronite.pl w chmurze Amazon Web Services i sądzimy, że jego twórcy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Jesteśmy też dumni z faktu, że udało nam się dołożyć malutką cegiełkę do rozwoju Patrinite.pl w AWS, pomagając im w 2017 r. pozyskać 5000$ w tzw. kredytach do wykorzystania na usługi ekosystemu Amazon Web Services – dodaje Hubert Majchrzak, Head of Sales w spółce Hostersi, która jest partnerem consultingowym i resellerem chmury AWS.

Tu kończy się eksperyment i zaczyna biznes oparty na chmurze AWS

Z biegiem czasu Patronite stał się rozbudowanym serwisem, oferującym swoim użytkownikom liczne udogodnienia. Wystarczy wspomnieć cztery różne metody płatności, wbudowany system fakturowania, rejestr sprzedaży, aplikacje audio, strumieniowanie danych, a nawet integrację z Discordem. W 2018 roku nadszedł więc moment, który nadejść musiał. Na bazie podstawowych usług Amazon Web Services – Amazon S3 i Amazon EC2 – rozpoczął się proces rozbicia rozrośniętej, monolitycznej aplikacji na niezależne od siebie mikroserwisy. Głównym celem horyzontalnego skalowania Patronite.pl było oddzielenie procesów krytycznych, związanych z obsługą płatności, od pozostałych. Dzięki temu, model rozwoju poszczególnych procesów mógł zostać zróżnicowany, a sam Patronite, jeszcze nieświadomie, wykonał kolejny, duży „krok w chmurę” AWS.

– Pierwotne założenie było takie, że bierzemy od Amazon Web Services usługę Amazon EC2, a całą resztę zostawiamy u siebie. Nie braliśmy w ogóle pod uwagę korzystania z innych, natywnych usług AWS. Co zatem się zmieniło? Trafił do nas świetny program, który nazywa się Amazon Activate*, gdzie otrzymaliśmy trochę wsparcia, no i to nas skusiło, żeby skorzystać z jednej, drugiej, trzeciej usługi… Właśnie do mnie dociera, z jak wielu usług już korzystamy – mówi Kacper Macikowski CTO Patronite.pl.

Co dalej?

Dynamika rozwoju Patronite.pl nie spada, a plany rozwoju są jasno określone. Twórcy przyznają, że ich głównym celem jest pójście śladami… Amazona, który w pewnym momencie zaczął odsprzedawać usługi, które stworzył na własne potrzeby. Chodzi przede wszystkim o maszynową analizę zawartości i ryzyka, związanego z twórcami publikującymi w ramach serwisu. Opracowuje je dział rozwojowo- badawczy Patronite, w oparciu o usługi Amazon Comprehend i Amazon Rekognition. Biorąc pod uwagę ambitne plany rozwoju serwisu, już wkrótce należy spodziewać się oferty skierowanej do szerokiego grona odbiorców.

– Bardzo podoba mi się to, że twórcom Patronite.pl udało się przeprowadzić niemalże wzorcowy proces rozwoju dla startupu, czyli od MVP, gdzie przez te kilka pierwszych miesięcy działali na statycznej stronie z linkiem do płatności na współdzielonym hostingu, aż do tego rozwiązania, które mają w tej chwili, czyli infrastruktury w kodzie, mikroserwisów, planów Disaster Recovery i wielu innych usług AWS, spośród których część planują odsprzedawać jako zupełnie osobne produkty. Niesamowite dla mnie jest to, że jako Hostersi możemy obserwować ich w tych działaniach, niemal od samego początku! – mówi Hubert Majchrzak z Hostersi Sp. z o.o.

W tej chwili Patronite korzysta z kilkunastu skrojonych na miarę rozwiązań chmurowych od AWS. Począwszy od skalowalnych serwerów wirtualnych (Amazon EC2), usługi storage’owe (Amazon S3) poprzez serwery DNS dostępne jako usługa (AWS Route 53) i AWS Lambda, a skończywszy na złożonych narzędziach, wspierających sztuczną inteligencję.

