Paszport covidowy w zasadzie więc miałby służyć ułatwieniu w podróżowaniu, ale nie tylko. Niektóre państwa zastanawiają się nad jego wykorzystaniem wewnątrz kraju, jako przepustkę wstępu do kin, na stadiony czy do teatrów. Premier Morawiecki zapytany o termin wprowadzenia takich zaświadczeń, umożliwiających swobodne podróżowanie dla rodaków poinformował, że na razie trwają wstępne prace nad takim projektem w UE. Przy czym zaznaczył, że ich tempo i termin wprowadzenia uzależniony jest od udostępnienia możliwości zaszczepienia się wszystkim chętnym, co w żadnym kraju UE jeszcze nie nastąpiło.