Jak wiadomo, w aplikacji do zamawiania przejazdów Uberem możemy oceniać kierowców po skończonym kursie, ale również i kierowcy mają taką samą możliwość. W przypadku, gdy trafią na uciążliwego pasażera mogą go odpowiednio ocenić, ostrzegając tym samym innych kierowców, by byli przygotowani na podobne doświadczenia.

Po każdym wykonanym przejeździe użytkownicy i kierowcy mają możliwość wzajemnej oceny od 1 do 5 gwiazdek, na podstawie wspólnych doświadczeń z przejazdu. Wszystkie kursy są sumowane, a ogólna ocena jest wyświetlana obydwu stronom w postaci średniej. Oceny są anonimowe. Uber podkreśla, że szczera, konstruktywna i pełna szacunku informacja zwrotna po wykonanym przejeździe jest wartością dodaną i powinna być ważna dla wszystkich osób korzystających z aplikacji.

Według udostępnionych danych, Polska znalazła się na 5 miejscu pod względem średniej oceny wystawianej przez kierowców Ubera. Najmniej problemów stwarzają pasażerowie w Chorwacji, Paragwaju i w Niemczech.