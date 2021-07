Nasze dane wyciekają tak masowo, że już nawet parkowanie samochodu nie jest bezpieczne

Możecie odetchnąć z ulgą, bo ten konkretny wyciek dotyczy miasta Calgary w Kandadzie, ale skoro tam wyciekło, to co niby miałoby stać na przeszkodzie, żeby wyciekło i u nas. Lokalne władze doniosły właśnie, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa baz danych powiązanych z płatnymi strefami parkowania pojazdów. A mają tam to całkiem nieźle zrobione, za parking można bowiem płacić w kiosku parkingowym, online lub za pośrednictwem aplikacji – wprowadza się wtedy numer rejestracyjny pojazdu i szczegóły dotyczące samej płatności.

Wycieku by nie było, gdyby ktoś ustawił hasło na serwerze

I teraz uwaga, bo to jest naprawdę mocne. Istniał serwer monitorujący system parkingowy urzędu pod kątem błędów. Był podłączony do internetu, tyle tylko…że bez hasła. Zawierał natomiast logi techniczne, w których można było znaleźć bilety parkingowe i płatności, które zawierały dane osobowe kierowców. Serwis TechCrunch przejrzał wspomniane logi i znalazł tam pełne imiona oraz nazwiska kierowców, daty urodzenia, numery telefonów, adresy e-mail, adresy pocztowe, a także szczegóły mandatów parkingowych i wykroczeń parkingowych, w tym tablice rejestracyjne i opisy pojazdów. Jakby tego było mało, często nawet z lokalizacją konkretnego wykroczenia parkingowego. Logi zawierały również częściowe numery płatności kartą i daty ich ważności. Komplecik, nie ma co. Żadne ze wspomnianych danych nie zostały zaszyfrowane. Serwer został zabezpieczony dopiero po tym, jak TechCrunch skontaktował się z władzami. Rzecznik urzędu twierdzi, że serwer oferował dostęp do danych od 13 maja, ale analiza serwisu TechCrunch wskazuje, że można tam było znaleźć dane sięgające przynajmniej początku 2021 roku.