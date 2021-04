Jeżeli mam być szczery, to nie bardzo widzę sens kupowania komputera Apple by instalować na nim Windowsa, ale to moje subiektywne podejście. Potrzeby użytkowników są różne i każdemu według potrzeb. Dlatego jeżeli od przesiadki na najnowszą generację komputerów Mac z układem M1 wstrzymywał was brak możliwości korzystania tam z systemu Microsoftu, to możecie już rozglądać się za jak najlepszą ofertą. Popularna aplikacja pozwalająca tworzyć wirtualne maszyny, Parallels, doczekało się wersji 16.5 z pełnym wsparciem dla Maków z układami M1. Twórcy obiecują „natywną szybkość” – jest jednak pewien haczyk.