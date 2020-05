Paradoks rozdzielczości – w sam raz na 24″, zbyt mało na 6″

3) Odległość i PPI

Obraz składa się z pikseli, jednak ich liczba nie jest równoznaczna z jego wyraźnością i szczegółowością. Za te aspekty odpowiada ppi (ang. pixels per inch) oraz dystans, z jakiego patrzymy na ekran.

ppi – określa liczbę pikseli mieszących się na długości jednego cala. Dla ekranu o przekątnej 24” i rozdzielczości Full HD gęstość wynosi 92 ppi. W przypadku smartfonów iPhone 11 może się pochwalić wynikiem na poziomie 323 ppi, iPhone 11 Pro Max 458 ppi, a Xperia XZ Premium aż 807 ppi

4) Typ matrycy

Na rynku konsumenckim dostępne są różne typy matryc, z których każda ma swoje wady i zalety, np.

TN – zaletą matryc TN jest przystępna cena oraz niski czas reakcji, więc możliwe jest stosowanie wysokiej szybkości odświeżania (nawet 240 Hz i więcej), co z pewnością docenią co ambitniejsi gracze. Z wad warto wspomnieć o przeciętnych kątach widzenia, słabym odwzorowaniu barw, niskim kontraście oraz o bladej czerni

– matryce typu VA stanowią kompromis między matrycami TN oraz IPS łącząc zarówno ich zalety, jak i wady. Wśród pierwszych należy wspomnieć o lepszym odwzorowaniu barw, znacznie lepszej czerni oraz wyższym kontraście niż w matrycach TN. Na niekorzyść VA przemawia wyższy czas reakcji oraz efekt smużenia obrazu, choć wiele zależy od klasy monitora. Dzięki temu sprawdzą się zarówno podczas oglądania filmów, jak i do niewymagających zastosowań, jak prace biurowe. Dostępne są również inne rodzaje matryc VA, np. MVA (szersze kąty widzenia niż w matrycach VA) oraz PVA (lepszy kontrast niż w VA) i wyższy wariant o nazwie S-PVA, który trafił, m.in. do monitorów przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych, np. Eizo 23″ FS2331 IPS – matryce tego typu mogą pochwalić się znacznie lepszym odwzorowaniem barw, wyższym kontrastem oraz lepszymi kątami widzenia niż matryce TN, choć ustępują im czasem reakcji i odświeżaniem. Nie jest to jednak regułą, więc można znaleźć matrycę IPS o niskim czasie reakcji i wysokim odświeżaniu, lecz ma to swoje odzwierciedlenie w cenie. Czerń choć lepsza, wciąż jest widocznie szara (zwłaszcza, gdy światła jest mało). IPS to uniwersalne rozwiązanie, które sprawdzi się podczas konsumpcji treści, pracy z obrazem, a także w grach (zwłaszcza monitory IPS przeznaczone dla graczy)

W sam raz na 24”, zbyt mało na 6”

Producenci elektroniki kuszą konsumentów ekranami o najróżniejszych przekątnych i rozdzielczościach. W przypadku telewizorów królowało Full HD (1920 x 1080), jednak pałeczkę po nim stopniowo przejmuje Ultra HD (3840 x 2160). Wśród monitorów PC prym nieustannie wiedzie Full HD (wg ankiet Steama ma udział na poziomie 63.83%). Z kolei producenci smartfonów stosują rozdzielczości wahające się od 720p, przez 1080p i 1440p, aż po 2160p (Xperia XZ Premium ma ekran o rozdzielczości 2160×3840 pikseli), choć pojawiają się również rozdzielczości niestandardowe, np. 828 x 1792 (iPhone XR oraz iPhone 11), 1125 x 2436 (iPhone Xs oraz iPhone 11 Pro), 1242 x 2688 (iPhone Xs Max oraz iPhone 11 Pro Max), czy 1644 x 3840 (Xperia 1 II).

Jednak rozdzielczość i przekątna ekranu to tylko część historii, ważna jest również gęstość pikseli (ppi) oraz odległość z jakiej patrzymy na ekran. Podczas prezentacji iPhone’a 4 w 2010 roku, Steve Jobs stwierdził, że 300 ppi jest wartością wystarczającą do uzyskania wyraźnego obrazu z odległości 25-30 cm. Jednakże liczne badania pokazują, że wartość ta jest znacznie wyższa i sięga nawet około 720 ppi (dla osób klasyfikujących się jako 20/20 wg tablicy Snellena), choć warto mieć na uwadze, iż wartości te mogą się różnić w zależności od osoby. Zatem dla jednej osoby ekran o przekątnej 6,5” i rozdzielczości HD będzie wystarczający, gdy dla drugiej 1080/1440p będzie niezbędnym minimum do komfortowej konsumpcji treści.

Wysoka rozdzielczość ma sens, zwłaszcza w zastosowaniach AR/VR

Patrząc na różne kategorie urządzeń łatwo zauważyć, że wraz ze wzrostem odległości, z jakiej patrzymy na obraz, zmniejszają się wartości ppi. W przypadku telewizorów użytkownik patrzy na ekran z odległości nawet kilku metrów, więc możliwe jest uzyskanie wyraźnego obrazu nawet przy niskiej gęstości pikseli (dla 65″ telewizora o rozdzielczości Ultra HD gęstość wynosi 68 ppi, a sugerowana odległość od ekranu to około 130 cm). W przypadku monitorów do PC zachodzi podobna sytuacja, jednak użytkownik siedzi zazwyczaj w odległości 40-90 cm od ekranu (dla monitora 24” o rozdzielczości Full HD gęstość wynosi 92 ppi, a sugerowana odległość od ekranu to około 90 cm). Specyfika korzystania ze smartfonów jest zgoła odmienna, bowiem są to urządzenia znacznie bardziej osobiste i intymne niż monitor czy telewizor, a ich specyfika sprawia, że wiele osób patrzy na ekran z odległości nawet zaledwie kilkunastu cm, więc gęstość na poziomie 400-500 ppi może okazać się przydatna. Jest jednak kategoria urządzeń, gdzie użytkownik jest jeszcze bliżej ekranu – AR/VR.