Austriacka firma ALPLA, producent opakowań z tworzyw sztucznych wraz z BillerudKorsnäs, szwedzkim producentem papieru i dostawcą papierowych rozwiązań do pakowania utworzyła spółkę joint venture Paboco (The Paper Bottle Company). Jej celem jest stworzenie w pełni papierowej butelki nadającej się do recyklingu. Projekt realizowany jest we współpracy z Coca-Cola, Carlsberg, L’Oréal i Absolut. Zadanie to nie jest jednak takie proste. Papierowe opakowanie do napojów będzie musiało podołać wielu wyzwaniom — od wysokiej wytrzymałości na ciśnienie, poprzez jego odpowiednią hermetyczność, kształt i objętość dostosowaną do wymagań producentów. Nie jest tajemnicą, że papier i plastik posiadają zupełnie inne właściwości i właśnie to stanowi największe wyzwanie w znalezieniu alternatywy, która w 100% spełni swoje zadanie.

3 generacje papierowych butelek. Początek końca plastiku?

Obecnie mamy pierwszą generację butelek papierowych. Choć z zewnątrz jest ekologiczna, tak jej wewnętrza warstwa wyłożona jest PET lub rPET. Paboco, w którego skład wchodzi ALPLA, opracowuje wraz holenderską firmą Avantium warstwę wykorzystującą bio-pochodny PEF. Polietylen-2,5-furandikarboksylan uzyskiwany jest z wody i dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy i ma być przyjazny środowisku. Spółka ma jednak dużo większe ambicje. Paboco chce, by trzecia generacja butelek w 100% nadawala się do recyklingu. Będą mogły poddać się nieszkodliwemu rozkładowi, jeśli przypadkowo znajdą się w środowisku naturalnym.

Wyprodukowanie opakowania papierowego, nawet jeśli w swojej trzeciej generacji będzie w pełni biodegradowalne, nie jest rozwiązaniem zwalniającym nas z odpowiedzialnego gospodarowania odpadami w obiegu zamkniętym. Mechanizmy efektywnej segregacji i odzysku będą musiały nadal się rozwijać. Już teraz obserwujemy, że systemy depozytowe stają się coraz popularniejsze i cieszą się dużą akceptacją wśród konsumentów. Bez względu na to, jak bardzo ekologiczne będą w przyszłości opakowania, to w dużej mierze od nas samych zależy, czy po użyciu będą tylko odpadami, czy też cennym surowcem poddanym recyklingowi

– mówi Mariusz Musiał, dyrektor zarządzający ALPLA w Polsce.

Papierowe butelki od Coca-Cola. Pierwsze testy przed nami

Jednak by dotrzeć do trzeciej generacji papierowych butelek potrzebne są testy w terenie. A te, Coca-Cola planuje przeprowadzić już wkrótce. Jeden z napojów rozlewanych do opakowań pierwszej generacji wkrótce trafi na rynek węgierski. Producent zakłada, że do 2030 r. będzie zbierał i poddawał recyklingowi każde opakowanie, które trafi do sprzedaży i do tego czasu chce stosować materiały w 100% nadające się do recyklingu.

Jako Coca-Cola podejmujemy ogromne wysiłki, by opracowywać i wprowadzać na rynek nowe, innowacyjne i zrównoważone opakowania. Dlatego współpracujemy z ekspertami takimi jak Paboco, otwarcie eksperymentujemy i przeprowadzamy tę pierwszą próbę rynkową na Węgrzech. Dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, jak prototyp papierowej butelki sprawdza się jako opakowanie i co myślą o nim konsumenci. Jest to dla nas niebywały krok naprzód, ponieważ oznacza, że wychodzimy z laboratorium i przenosimy się do świata rzeczywistego. Po raz pierwszy konsumenci będą mogli pić jeden z naszych produktów z potencjalnie nowego rodzaju opakowania papierowego. To kolejny ważny kamień milowy, przybliżający nas do realizacji zobowiązań w ramach inicjatywy „Świat bez Odpadów”

– mówi Izabela Morawska, Public Affairs and Communication Manager w Coca-Cola Poland Services.

Współpraca z gigantami, którzy muszą mierzyć się z ogromnym problemem nadmiaru plastiku w naszym otoczeniem, może przyczynić się do szybszego wyeliminowania, a przynajmniej ograniczenia tego dość nieprzyjemnego dla środowiska zjawiska. Pytanie tylko jak poradzić sobie z nakrętkami…

