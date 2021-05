Heroina, kokaina i papierki po lodach ekipa – tym nie pohandlujesz na OLX

Platformy do sprzedaży nie bez powodu mają wyjątkowo długie regulaminy, pośród których znajduje się także miejsce na zestawy przedmiotów których sprzedawać za ich pośrednictwem najzwyczajniej w świecie nie wolno. Większość z nich jest oczywista — i nie trzeba nikomu tłumaczyć skąd takie, a nie inne reguły. Ale przewijając listę przedmiotów zabronionych, która zmieni się na OLX od pierwszego czerwca 2021 roku — przetarłem oczy ze zdziwienia i niedowierzania.

„Papierki, opakowania po lodach Ekipa” znikną z OLX. Trafiły na listę przedmiotów zabronionych

Tak jak wspomniałem wyżej — lista jest pokaźna, ale na swój sposób oczywista. Bo przecież nikogo nie dziwi widok zakazu sprzedawania podróbek, prac naukowych, usług cofania liczników przebiegu, mułu węglowego, oprogramowania z wyraźnym napisem not for resale czy używek. Kiedy jednak mowa o świeżym zapisie — do tego tak precyzyjnym, sprawa wydaje się dość… przerażająca? Zabawna? Właściwie to nie wiem — ale rozumiem, że twórcy serwisu mieli dość całej szopki związanej z tym, kto śmieciowy papierek po lodach sprzeda drożej. Co więcej: dyskusja nie ustawała, co doprowadzało do kolejnych kosmicznych kwot, które życzyli sobie sprzedający — podobnie zresztą jak miało to miejsce kilka miesięcy temu z PlayStation 5. Bo przypominam, że na Allegro można było znaleźć oferty opiewające na 50 000 złotych. Co więcej – wspólnym mianownikiem jest to, że jedne jak i drugie się nie sprzedawały, a wszystko to polegało po prostu na robieniu szumu wokół produktu. Chociaż o ile lody Ekipy są niekwestionowanym hitem sprzedaży, to mówiąc o papierkach po nich – raczej trudno jeszcze wciąż prowadzić dyskusję o produkcie — bo jednak mowa tutaj co najwyżej o opakowaniu. Śmieciu, który powinien trafić do odpowiedniego pojemnika na odpady — a z niezrozumiałych mi przyczyn stał się obiektem kultu.