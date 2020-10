Jest wtorek, 13. października 2020. Właśnie okazało się, że w kraju mamy ponad 5000 zakażeń koronawirusem. Według Worldometer jesteśmy obecnie w TOP 3 zakażeń. TOP 3 – wyprzedzamy wszystkie kraje, z których naśmiewaliśmy się, żę ludzie tam są krańcowo głupi i nie przestrzegają zasad sanitarnych. I co? I Stany Zjednoczone oglądają dziś nasze plecy w tym rankingu, mając o wiele większą populację. Sytuacja jest nie mniej ni więcej tylko beznadziejna, szczególnie dla służby zdrowia. I niestety, ale jak zła sytuacja by nie była, to nastroje społeczne raczej nie pozwolą na drugi, kompletny „lockdown”. Po prostu ludzki umysł nie jest w stanie bać się zagrożenia przez tak długi czas. Dziś wirus po prostu jest. Dalej zabija, dalej paraliżuje szpitale i przychodnie, ale już nie jesteśmy w stanie bać się go tak jak na początku. Nie znaczy to jednak, że nie można nic zrobić, by ograniczyć jego rozprzestrzenianie się.

Ludzie przesiedli się do samochodów – umożliwmy im to!

Jak wynika z Barometru Warszawskiego, cyklicznego badania pokazującego opinie i zachowania mieszkańców stolicy wynika jasno, że w stosunku do zeszłego roku znacznie zmalała liczba osób poruszających się komunikacją miejską codziennie zmalała o 10 punktów procentowych, z 55 do 45 proc. Jednocześnie – znacznie wzrosła liczba tych, którzy codziennie wybierają samochód – z 21 proc. w zeszłym roku do 27 w tym. Oznacza to wzrost o prawie 30 proc! Nie ma się oczywiście co tym ludziom dziwić – jazda samochodem jest bowiem zwyczajnie bezpieczniejsza. Patrząc po tym, że badanie zostało przeprowadzone we wrześniu, jestem zdania, że dziś, gdy mamy czterocyfrowy dzienny przyrost liczba obywateli która korzysta z własnego transportu jest jeszcze większa.