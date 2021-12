Final Fantasy XIV to fenomen w świecie gier MMORPG. Gra na rynku zadebiutowała w 2010 r. i spotkała się z negatywnym odbiorem ze strony graczy. Square Enix zdecydowało się na drastyczny ruch. W 2012 zamknięto serwery. I to z przytupem. "Koniec świata" FF14 był spektakularny i towarzyszyła mu animacja CGI, która do dziś robi wrażenie.

W 2013 r. Final Fantasy XIV powróciło jako Realm Reborn. Odrodzenie gry odebrane zostało bardzo pozytywnie. Kolejne dodatki ukazujące się na przestrzeni ostatnich lat skutecznie zatarły ślad po nieudanej, oryginalnej odsłonie "czternastki". Final Fantasy XIV dziś cieszy się stale rosnącą popularnością, a zbliżająca się premiera najnowszego dodatku Endwalker odkryje przed graczami kolejne sekrety świata Eaorza.

A co ma wspólnego Final Fantasy XIV i naramienny głośnik Panasonic SOUNDSLAYER GN01E? Masayoshi Soken, kompozytor ze Square Enix pracujący nad ścieżką dźwiękową gry oraz Go Kinuya - projektant dźwięku. Ci dwaj eksperci ze studia Square Enix ściśle współpracowali z ekipą Panasonic nad dostosowaniem technologii i głośnika, by ten doskonale odnalazł się w grach. W szczególności RPG. I przyznam szczerze, że takie rekomendacje zachęciły mnie do jego przetestowania.

Panasonic SOUNDSLAYER GN01E. Naramienny głośnik projektowany pod okiem specjalistów ze Square Enix

Panasonic SOUNDSLAYER GN01E wyposażony jest w cztery głośniki: 2 do dźwięku przestrzennego i 2 przednie. Umieszczone są po obu stornach "kołnierza" zakładanego na szyję i opierającego się na ramionach. Urządzenie waży ok. 240 gramów i trzeba przyznać, że nosi się je wygodnie - nawet przez kilka godzin. Głośnik posiada dedykowane tryby dla gier. Tryb RPG, FPS, Voice. W zależności od ustawień dostosowują się do rozgrywki. W trybie RPG gracz ma mieć poczucie, że znajduje w świecie opowiadanej historii. FPS pozwoli usłyszeć najdrobniejsze szczegóły i ruchy przeciwnika. Voice "podbije" głosy w grach przygodowych, by to one były najważniejszym elementem docierającym do ucha gracza. Głośnik posiada dodatkowe trzy tryby: Music, Cinema i Stereo, które, jak sama nazwa wskazuje, sprawdzą się przy słuchaniu muzyki lub oglądaniu filmów.

Panasonic SOUNDSLAYER GN01E z kilkoma trybami gry

Tyle w teorii, gdyż w czasie zmieniania poszczególnych trybów i gier, większych różnic nie dostrzegłem. A z pewnością nie w pierwszych dwóch trybach. Niestety, biegając po lasach Black Shroud i pustyniach Thanalan w Final Fantasy XIV nie miałem wrażenia, że jestem jego częścią. Choć dźwięk dobiegał z różnych kierunków, podobny efekt uzyskiwałem na dużo tańszych słuchawkach. O ile jakość wydobywające się z głośnika audio była zadawalająca, to oczekiwanego efektu WOW się nie doczekałem.

Bardzo mnie to rozczarowało, tym bardziej, że ustawienia audio gry mają dedykowane profile pod słuchawki konkurencji. Konfiguracji dla optymalnych ustawień Panasonic SOUNDSLAYER GN01E już zabrakło. W strzelankach nie dostrzegłem żadnych różnic - być może to zasługa tego, że nie jestem fanem tego gatunku i zwyczajnie nie wychwytywałem zmieniających się dźwięków w otoczeniu. Voice rzeczywiście wyciągał dialogi na pierwszy plan, ale nie jest to powód, dla którego mógłbym porzucić dotychczasowe słuchawki czy głośniki w telewizorze.

Muszę niestety przyznać, że Panasonic SOUNDSLAYER GN01E z uruchomioną na PlayStation 5 grą Final Fantasy XIV nie sprawił, że poczułem się jakbym przeniósł się do Eaorzy. Być może zapierające dech w piersiach brzmienie uzyskałbym dopiero przy bardziej tradycyjnym głośniku SC-HTB01 wspierającym Dolby Atmos i DTS:X. Nad nim również pracowali wspomniani wyżej eksperci ze Square Enix.

Panasonic SOUNDSLAYER GN01E do konsol i nie tylko

Głośnik nie jest bezprzewodowy. Z komputerem, konsolami PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch (tylko w trybie TV) podłącza się go za pomocą plecionego przewodu USB. W przypadku Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch/Lite (w trybie przenośnym) wygląda to inaczej. Wymagany jest przewód z wtyczką mini jack, który jest dołączony do zestawu. Jednak on sam nie wystarczy do uzyskania dźwięku. Potrzebne jest źródło zasilania z USB - więc w przypadku zabawy na tych konsolach, wymagane jest połączenie dwoma przewodami. To, w moim odczucie, mocno komplikuje sprawę i utrudnia wygodną rozgrywkę.

Głośnik zrobił na mnie większe wrażenie po podłączeniu go do komputera w celu sprawdzenia, jak radzi sobie z muzyką. Na co dzień korzystam z Apple Music i to właśnie tam udałem się na testy. Muzycznym ekspertem, który dba o odpowiednie okablowanie, akustykę, itp. nie jestem. Wydaje mi jednak się, że wiem, gdy sprzęt audio gra dobrze i spełnia moje oczekiwania. I muszę przyznać, że Panasonic SOUNDSLAYER GN01E sprawdził się całkiem dobrze.

Także w przypadku albumów i utworów odsłuchiwanych w dźwięku przestrzennym Dolby Atmos. Poczucie przestrzenności było dużo bardziej odczuwalne niż przy słuchawkach, z których dotychczas korzystałem. Tryb Music również wyciągał z Apple Music nieco więcej i muszę przyznać, że muzyka z tych głośników brzmi naprawdę przyjemnie.

Marketing Panasonic SOUNDSLAYER GN01E głośniejszy niż sam głośnik

Niestety, odnoszę wrażenie, że za głośnikiem Panasonic SOUNDSLAYER GN01E stoi więcej marketingu niż rzeczywistych, fajnych funkcji, z których można skorzystać grając w gry na konsolach i komputerze. I to takiego, który w zagranicznych mediach wywołał niemałe zamieszanie. A wszystko za sprawą materiałów promocyjnych, które towarzyszyły premierze urządzenia. Nie będę się o nich rozpisywał. Wystarczy zajrzeć do materiału serwisu The Verge. Opisuje on sprawę wybielania modeli ze zdjęć ze "stocka", które zostały wykorzystane do stworzenia grafik ukazujących nadzwyczajne możliwości głośnika.

Wracając jednak do samego głośnika. Traktowałbym go raczej jako ciekawostkę, nie coś, co zadomowi się przed telewizorem na dłużej. Przynajmniej nie w takiej formie. Konkurencja już miała przygody z tego typu sprzętem i to w wersji bezprzewodowej. Immersive Wearable Speaker od Sony nie powstał przy współpracy dźwiękowców ze Square Enix. Nie oferuje też dźwięku przestrzennego, ale dzięki bezprzewodowej konstrukcji i wbudowanym silniczkom z wibracjami zapewnia ciekawsze wrażenia słuchowe. Nie da się też ukryć, że tego typu urządzenia nie do końca sprawdzą się w przestrzeniach, które współdzielimy z innymi. Panasonic SOUNDSLAYER GN01E jest głośny i z pewnością będzie przeszkadzał współdomownkiom, którzy nie chcą brać z nami udziału w rozgrywce.

Panasonic SOUNDSLAYER GN01E. Podsumowanie

Pozostaje jeszcze kwestia ceny. Głośnik w Polsce nie jest jeszcze dostępny, nie znamy więc jego polskiej ceny. W Niemczech Panasonic SOUNDSLAYER GN01E kosztuje 179 € co z uwzględnieniem różnic w VAT przekłada się obecnie na ok. 850 zł. To dużo jak za przewodowy sprzęt kierowany głównie do graczy. Czy jest wart tych pieniędzy? Chyba wolałbym przeznaczyć je na dobrej jakości słuchawki z mikrofonem, które wraz z technologią dźwięku 3D w PlayStation 5 mogłoby z powodzeniem zastąpić głośnik z przestrzennym dźwiękiem. I to z łącznością bezprzewodową. Panasonic SOUNDSLAYER GN01E traktuję jednak jako ciekawostkę i jeśli w przyszłości pojawi się model bezprzewodowy, chętnie go sprawdzę.