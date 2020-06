W przypadku Panasonic RZ-S500W tego problemu nie zaobserwowałem, co myślę, że jest już samo w sobie sporym atutem. Łączność z telefonem jest ogólnie bardzo stabilna i trudno jej cokolwiek zarzucić. Warto tutaj podkreślić, że słuchawki działają niezależnie od siebie – każda posiada antenę dedykowaną do łączności telefonem. Całość bazuje na Bluetooth w wersji 5.0 ze wsparciem dla profili A2DP, AVRCP, HSP i HFP. Słuchawki wspierają też kodeki SBC oraz AAC. Niestety nie ma tutaj AptX, co należy uznać za pewną wadę (choć nie powiedziałbym, że przez to słuchawki grają źle, o czym za chwilę).

Wiele dobrego można napisać na temat baterii. Słuchawki z włączonym ANC pracują blisko 6 godzin bez dostępu do etui. Akumulator wbudowany w etui ma wydłużać ten czas do 19,5 godziny. W praktyce wyliczyłem mniej więcej 18 godzin, co i tak jest niezłym wynikiem. Naładowanie samego etui zajmuje ok. 2 godzin, ale zadbano o funkcję szybkiego ładowania, więc w 15 minut naładujemy słuchawki tak, by działały nam przez przynajmniej godzinę (tu warto podkreślić, że podłączone etui do ładowania w pierwszej kolejności ładuje akumulatorki w słuchawkach, a dopiero swój wewnętrzny).

A jak grają Panasonic RZ-S500W?

Muszę przyznać, że system redukcji szumów w Panasonic RZ-S500W jest fenomenalny. Czegoś takiego nie doświadczyłem póki co nawet w przypadku Bose QC-35. Niestety nie porównam tego z najlepszym obecnie ANC na rynku, który posiadają Sony MX3, bo zwyczajnie nigdy ich nie używałem. Wracając jednak do Panasonica – hybrydowy system odszumiania spisuje się na tyle dobrze, by skutecznie odfiltrować nawet bardzo głośne dźwięki. W chwili, gdy piszę te słowa, pod moim balkonem koszą kosiarkami trawę. Po założeniu RZ-S500W odgłos silników jest ledwie słyszalny. Coś pięknego.