Pamiętacie jeszcze świat przed Netflixem?

Nie tylko moja bańka. Wszyscy pokochali VOD

Jeszcze półtora roku temu słysząc od nietechnologicznych znajomych o nowościach z Netflixa byłem szczerze zaintrygowany. Teraz już przywykłem do tego, że moje pokolenie po prostu sięga po serie i filmy na platformach VOD i płacenie abonamentów weszło nam w nawyk. Wyobrażam sobie, że jest dla mnie tak samo naturalne, jak dla moich rodziców opłacanie kablówki czy satelity. Na rynku co rusz pojawiają się kolejne platformy, więc ze względu na rozbicie treści — płacę za kilka z nich jednocześnie, momentami przerywając subskrypcję jednej usługi na rzecz innej. Pytanie czy jest na Netflixie już nikogo nie dziwi, podobnie jak widok ludzi w komunikacji miejskiej wpatrzonych w ekran smartfona, gdzie uruchomiona jest jedna z usług VOD. To wszystko, niemalże z dnia na dzień, stało się dla nas niezwykle naturalne, a przecież ciągłe kombinowanie i główkowanie co by tu obejrzeć i skąd wziąć zakończyło się na dobrą sprawę raptem kilka lat temu. To aż niewiarygodne. Może i kiedyś (w niektórych aspektach) było lepiej, ale są też takie, do których na pewno nie chcę już wracać. To właśnie jeden z nich.

