Pamiętacie horror „Wstrząsy”? Naukowcy robią robota przypominającego robale

Skoro Boston Dynamics mógł zrobić robota przypominającego psa, to dlaczego inni nie mieliby zrobić czegoś, co przypomina dżdżownicę. Takiego zadania podjęli się naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego i trzeba przyznać, że efekt ich prac jest całkiem zabawny. Chyba że ktoś z Was bał się tytułowych robali z kultowego filmu z Kevinem Baconem.