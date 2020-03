Jakie pakiety internetowe ma Play

Pakiety internetowe na abonament

Zaczniemy od oferty na abonament, w której to Play przygotował cztery pakiety internetowe, różniące się rzecz jasna ceną i dostępnym limitem GB do wykorzystania w miesiącu.

Najtańszy pakiet za 20 zł, jest warunkowany dokupieniem do niego abonamentu komórkowego i zawiera dodatkowe 20 GB transferu danych w miesiącu za 20 zł. Kartę SIM z tego planu można włożyć do tabletu i korzystać z sieci w przypadku jakichś wyjazdów. Kolejny pakiet za 40 zł zawiera już 60 GB transferu, jednak sensowne limity zaczynają się od pakietu za 50 zł, gdzie do dyspozycji mamy już 100 GB do wykorzystania w miesiącu na pełnej prędkości, po przekroczeniu tego limitu włącza się „lejek” 1 Mb/s. Podobnie w najdroższym planie za 60 zł z limitem 200 GB transferu danych w miesiącu.

Pakiety internetowe na kartę

W przypadku oferty na kartę do wyboru mamy trzy pakiety internetowe. Najtańszy pakiet kosztuje 5 zł i zawiera 10 GB transferu danych (po przekroczeniu limitu prędkość spada do 1 Mb/s w przypadku danych pobieranych, oraz 384 kb/s w przypadku danych wysyłanych) do wykorzystania przez dobę, dobry pakiet na maraton filmowy na Netfliksie czy HBO GO.

Kolejna pozycja to pakiet, który ważny jest przez tydzień, kosztuje 20 zł i zawiera 20 GB transferu danych na pełnej prędkości, po jego przekroczeniu włącza się „lejek” 1 Mb/s. Najdroższy z pakietów za 49 zł ważny jest przez miesiąc i zawiera limit transferu danych na poziomie 100 GB.

Internet elastyczny w Play

Play ma jeszcze jeden pakiet internetowy, za który płacimy tylko wtedy, gdy z niego korzystamy. Na start dostajemy 10 GB za 10 zł, kolejny 10 GB za kolejne 10 zł dostaniemy z chwilą przekroczenia pierwszych 10 GB. Aby skorzystać z tego pakietu trzeba podpisać umowę, ale na czas nieokreślony, w każdej chwili możemy z niej zrezygnować z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Promocje na pakiety internetowe sieci Play – gdzie upolować?

Co jakiś czas Play udostępnia promocje dla klientów w ofertach na kartę. Aktualnie obowiązuje promocja, która potrwa do końca kwietnia. W jej ramach możecie po każdym doładowaniu, niezależnie od kwoty zwiększyć sobie limit transferu danych o 10 GB miesięcznie.

Tę promocję możecie upolować sobie wyłącznie a aplikacji mobilnej Play24. Włącza się ją raz w terminie 7 dni od doładowania, po czym co miesiąc Play dokłada nam po 10 GB. Promocja trwa od lutego, więc pierwszy pakiet 10 GB już przepadł. Jeśli aktywujecie promocję pierwszy raz w marcu, możecie liczyć na dwa pakiety po 10 GB, w tym miesiącu i kwietniu.

Druga promocja w ofercie na kartę dotyczy tylko klientów przenoszących numer do Play na kartę. Po przeniesieniu numeru możemy aktywować sobie bonus zawierający 20 GB internetu do wykorzystania przez 60 dni, 200 minut na rozmowy i SMS-y oraz rok ważności konta.

Darmowe GB internetu w pakietach internetowych Play

Darmowe GB możemy dostać po każdym doładowaniu w ofercie na kartę. Najmniejsza kwota doładowania to 5 zł, ważne ono jest przez 5 dni, w jego ramach dostajemy dodatkowe 360 MB, co łącznie daje nam 0,6 GB do wykorzystania przez ten okres. Przy standardowej kwocie doładowania 30 zł, powiększa się nam pakiet danych o 12,97 GB do 14,4 GB do wykorzystania przez miesiąc. Z kolei największa kwota doładowania w wysokości 200 zł zwiększa nam transfer danych o dodatkowe 190,86 GB, co daje razem 200 GB, do wykorzystania przez 150 dni.