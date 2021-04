Czym jest pakiet eCommerce VAT?

W celu uporządkowania informacji o wchodzących od wakacji zmianach, które bez wątpienia dotkną w znaczący sposób handel w e-commerce w całej UE, kilka informacji o tym czym w ogóle jest pakiet eCommerce VAT.

To zupełnie nowy system rozliczeń podatkowych w odniesieniu do towarów importowanych do krajów UE z innych państw. Głównie dotyczy to towarów importowanych z chińskich portali aukcyjnych typu AliExpress.

Podstawą nowego systemu rozliczeń podatkowych ma być portal IOSS – Import One-Stop Shop, z poziomu którego przedsiębiorcy importujący towary spoza UE będą mogli rozliczać od nich podatek VAT.

W celu uproszczenia tego systemu, pakiet eCommerce VAT wprowadza istotną zmianę w zakresie podatku od towarów o wartości do 22 euro. Do 1 lipca 2021 roku od towarów tych podatek VAT nie jest pobierany, a od tego dnia wszystkie towary importowane spoza UE będą podlegać podatkowi VAT niezależnie od ich wartości.

Co przyświecało pomysłodawcom pakietu eCommerce VAT najbardziej? Tu już najbardziej adekwatną odpowiedzią na to pytanie będzie wypowiedź wiceministra finansów, Jana Sarnowskiego:

– Jest to projekt, który w zamyśle Komisji Europejskiej ograniczy napływ paczek z nieopodatkowanymi towarami z krajów trzecich do Unii Europejskiej. Tracą na nim nie tylko budżety poszczególnych państw, ale przede wszystkim unijni przedsiębiorcy. Nie mogą konkurować z firmami, często z operującymi z dalekiego wschodu, które sprzedają takie same towary, co oni, ale tańsze o VAT, czyli często nawet o ¼. Pakiet e-commerce jest istotnym krokiem w kierunku ukrócenia tego procederu.

Ponadto przedsiębiorcy rozliczający się z podatku VAT w ramach One-Stop Shop, będą mogli to robić tylko w swoim rodzimym kraju, bez potrzeby rozliczenia VAT-u w każdym z krajów, do których wysyłają towary.

Co z przedsiębiorcami, którzy nie będą korzystali z systemu IOSS? W takim przypadku zastosowanie będzie miał uproszczony mechanizm pobierania należnego podatku VAT. Pobierany on będzie od klientów przez organ zgłaszający, na przykład operatora pocztowego (w Polsce będzie to Poczta Polska), firmę kurierską czy agentów celnych.

Pakiet eCommerce VAT na Allegro

Tyle tytułem wstępu, przejdźmy już do handlu na Allegro i zasad, które zaczną obowiązywać na tej największej platformie sprzedażowej w Polsce od 1 lipca 2021 roku.

Dość powszechną praktyką sprzedawców na Allegro jest model sprzedaży o nazwie dropshipping. W dużym skrócie polega on na pośredniczeniu w sprzedaży towarów, głównie z platform chińskich. Sprzedawca zamieszcza ofertę sprzedaży określonych towarów dostępnych na przykład na AliExpress, gromadzi zamówienia od kupujących na Allegro, przekazuje je dostawcy w Chinach, a ten już we własnym zakresie realizuje dostawę towarów do kupujących w Polsce. Sprzedawca na Allegro zarabia w tym wypadku na prowizji, będącej różnicą pomiędzy kwotą wpłaconą na jego konto przez kupującego na Allegro, a kwotą przekazywaną dostawcy w Chinach.

W komentarzach pod kilkoma wpisami o nowych zasadach pojawiły się sugestie, że w związku z wprowadzeniem pakietu eCommerce VAT, sprzedawcy w Chinach będą deklarowali mniejsze wartości towarów, na przykład 1 euro.

To może się nie udać w przypadku dropshippingu realizowanego w ramach Allegro: