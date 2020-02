Największym problemem, z jakim musiał zmierzyć się InPost, a z którym nadal mierzy się w najgorętszych okresach są przepełnione Paczkomaty. Doświadczyłem tego kłopotu kilka razy, gdy jedyną szansą na relatywnie szybki odbiór przesyłki było przekierowanie paczki do oddalonego o kilka kilometrów Paczkomatu, zamiast tego, który niemal widzę z okna w domu. Nie jest to szczególnie uciążliwe, bo przecież mógłbym uzbroić się w cierpliwość i zaczekać te kilkanaście lub kilkadziesiąt dodatkowych godzin, ale podejrzewam, że mało kto się na to decyduje. Jednak i takie obejście problemu wcale nie oznaczało pozbycia się wszystkich przeszkód.

Na przestrzeni kilkunastu minut Paczkomat może przyjąć kilkadziesiąt paczek, po które część osób zgłosi się niedługo po tym, gdy otrzymają SMS-a czy e-maila. Powiadomienie o pojawieniu się przesyłki w Paczkomacie przychodzi niedługo po tym, jak kurier umieści ją w skrytce. W konsekwencji niejednokrotnie zdarzyło mi się stać w zwykłej kolejce do Paczkomatu, bo chciałem jak najszybciej odebrać przesyłkę. Latem nie jest to problemem, ale w chłodne (chyba już nie możemy używać zwrotu zimowe) dni jest to mało przyjemne. Tym bardziej, że część osób ma do czynienia z Paczkomatem po raz pierwszy i/lub nie przygotuje sobie wcześniej numeru telefonu oraz kodu i/lub błędnie wprowadzi dane i/lub pomyli Paczkomat. W tym czasie stoimy i czekamy nie mogąc nic zrobić.

Kolejka do Paczkomatu? Na to też jest rozwiązanie

W całym łańcuchu procesów składających się na działanie Paczkomatu to właśnie ten etap był dla mnie najbardziej frustrujący. Wielokrotnie paczki przemierzały całą Polskę i trafiały do mnie z dnia na dzień (więc tańsza usługa radzi sobie równie dobrze co droższe przesyłki kurierskie lub Poczta Polska), po czym musiałem odczekać dobre 10-15 minut pod Paczkomatem. Niby nic wielkiego, ale to irytuje.

Aplikacja InPost i zdalne otwieranie skrytek to strzał w 10!