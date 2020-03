Paczka w Weekend w Paczkomatach

Pojawienie się nowej przesyłki w Paczkomacie w inny dzień niż dzień roboczy było raczej odstępstwem od wyjątku, ale zdarzało się to. Sam kilkukrotnie otrzymałem paczkę w sobotę, mimo że dostawa była planowana raczej po weekendzie. Od teraz InPost będzie realizował dostawy paczek do Paczkomatów także w weekendy – nadawcy będą mogli skorzystać z takiej oferty, a dodatkowa opłata będzie wynosił około 5 złotych. Zapowiedzi wprowadzenia nowej usługi, InPost Paczka w Weekend, była zapowiadana już na początku roku, ale doczekaliśmy się jej uruchomienia dopiero teraz.

Czytaj też: Nie dajcie się nabrać na fałszywe SMS-y. Bank ostrzega przed oszustwami

Usługa ruszyła przed tym weekendem, a InPost postanowił nie pobierać żadnej dodatkowej opłaty za skorzystanie z usługi aż do końca marca. Firma sugeruje też, by skorzystać z takiej metody dostarczania przesyłek, ze względu na epidemię koronawirusa – Paczkomaty pozwalają uniknąć bezpośredniego kontaktu z kurierem, ale należy pamiętać o zachowaniu ostrożności w ewentualnych kolejkach do Paczkomatów. Pamiętajcie też o tym, że możecie już korzystać z aplikacji InPost i otwierać skrytki w Paczkomatach zdalnie.