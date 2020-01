Wiemy, kiedy wróci „Ozark”! Data premiery 3. sezonu ujawniona!

Po wyprowadzce wraz z całą rodziną z Chicago do krainy Ozark nastał najtrudniejszy dla niego okres w życiu. Pilnowany przez narkotykowy kartel księgowy podejmuje się niewykonalnego zadania wyprania ogromnej sumy gotówki w niewielkiej mieścinie, a początkowe sukcesy tylko zwiększają apetyt jego zwierzchnikom. Później sytuacja się znacząco komplikuje, ale o tym, a także dodatkowych wątkach fabuły „Ozark” już pisać nie będę, bo Marty Byrde wraca do gry już niedługo w 3. sezonie serialu, więc jeśli jeszcze nie znacie tej historii, to lepiej żebyście zapoznali się z nią osobiście. W Marty’ego Bryde wciela się Jason Bateman, który jest współodpowiedzialny także za produkcję, reżyserię i scenariusz do „Ozark”.

„Ozark” – 3. sezon. Pierwsze zdjęcia

Ozark season 3 is coming on 27 March. That's in *does maths* 79 days. pic.twitter.com/8ghrSASwbT — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) January 8, 2020

Choć w ostatnich miesiącach nic nie wskazywało na taką zapowiedź, to Netflix opublikował dzisiaj krótki klip, który zdradza datę premiery 3. sezonu „Ozark”. Robi to w bardzo wymowny sposób, bo zapowiada coś, na co widzowie serialu czekają od dawna – kluczowe z punktu widzenia głównego bohatera wydarzenie najwyraźniej dojdzie do skutku. Wygląda bowiem na to, że plan wybudowania kasyna zostanie zrealizowany, ale to zapewne przyniesie tak samo dużo korzyści, co problemów. A kiedy doczekamy się premiery?

„Ozark” – 3. sezon. Data premiery ujawniona

„Ozark” wróci na Netflix dokładnie 27 marca, więc pozostało jedynie 79 dni do pojawienia się najnowszego 3. sezonu. Opis pod wideo jest dość skromny:

To kolejny rozdział trzymającego w napięciu dramatu kryminalnego, w którym Jason Bateman (Marty Byrde), Laura Linney (Wendy Byrde) i Julia Garner (Ruth Langmore) podejmują szereg ryzykownych decyzji, by rozbudować swoje imperium.

Może to i lepiej, że zdradza niewiele, bo ci, którzy nie mieli okazji zobaczyć poprzednich serii, nie dowiadują się z niego zbyt wiele i mogą z przyjemnością poznać całą historię od nowa. Akcja 3. sezonu rozgrywa się w 6 miesięcy po ostatniej scenie z 2. sezonu. Kasyno zostało wybudowane i przyjmuje klientów. W mieście pojawia się natomiast brat Wendy, żony Marty’ego, co wprowadza chaos.