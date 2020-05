Podobnie, jak w ofercie komórkowej możemy tu wybierać spośród czterech planów za 14,99 zł, 19, 99 zł, 34,99 zł, 44,99 zł, odpowiednio z 5 GB, 10 GB, 30 GB i 100 GB transferu danych w miesiącu. W planie za 34,99 zł, można dodatkowo dokupić pakiet nocny ze 100 GB transferu za 3,99 zł, a w najdroższym abonamencie za 44,99 zł, zawarty on już jest w cenie. Umowa podpisywana jest z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Oferta operatora Otvarta wydaje się być dobrze skrojona na różne potrzeby. Z oferty komórkowej dobrze wygląda plan za 28,99 zł, porównywałem go z nju mobile, z tym że tutaj 31 GB dostajemy od razu na start, w nju trzeba czekać na 30 GB dwa lata. Co do oferty internetu mobilnego, plan za 44,99 zł powinien być wystarczający do użytku domowego, a dodatkowe 100 GB można wykorzystać na jakieś nocne aktualizacje czy ściąganie gier, na przykład z platformy Steam.