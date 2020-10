Oto Oppo Reno 4 Pro 5G – pierwsze wrażenia. Będzie hit?

Nie można też nie wspomnieć o baterii. Ogniwo o pojemności 4000 mAh wspiera ładowanie SuperVOOC 2.0 65 W. Co to oznacza w praktyce? Do poziomu 60 proc. naładujemy baterię w ok. 15 minut. Zaś do 100 proc. – w 36 minut. To zupełnie zmienia sposób, w jaki używa się telefonu, bo już nigdy więcej nie będziecie go podłączać na noc do ładowarki. Napięcie jest przy tym regulowane w płynny sposób w oparciu o temperaturę urządzenia. Ma to chronić sprzęt i zapobiegać utracie żywotności.

I tu od razu warto przejść do pierwszego dużego minusa – braku ładowania indukcyjnego. Szkoda.

Foto i wideo

W Oppo Reno 4 Pro mamy potrójny aparat, na który składają się:

Szerokokątny 48 Mpix (Sony IMX586) z OIS

Ultraszerokokątny 12 Mpix (IMX708 1/3,43” z pikselia 1,4 mikrometra)

Teleobiektyw 13 Mpix

Z przodu mamy natomiast kamerkę 32 Mpix z funkcją portret AI (a jakże!)

Jeszcze nie mam pełnej specyfikacji tych modułów. Oppo chwali się tutaj technologią ultrastabilizacji Wideo 3.0, która ma sprawiać, że filmy 720p@30 i 1080p@30 będą niesamowicie płynne i pozbawione drgań. Wynika to ze współpracy OIS, EIS oraz zaangażowania ultraszerokokątnego obiektywu. Jak na razie pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Zobaczymy, co dalej.