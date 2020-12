Oto OnePlus 9 5G. Zdjęcia prototypu wyciekły do sieci

OnePlus od lat pozostaje marką smartfonów cieszącą się niesłabnącą popularnością. I choć o stosunku cena/jakość który pomógł się wybić marce na starcie już możemy zapomnieć, bo — podobnie jak sprzęty konkurencji — tutaj również ceny poszybowały w górę. Mimo wszystko pod kątem wsparcia wciąż jest to jeden z najlepszych wyborów, jakich mogą dokonać konsumenci. Prawdopodobnie przebija go tylko linia Google Pixel. Dlatego też ekscytacja i wyczekiwanie kolejnego OnePlusa w ogóle mnie nie dziwi. I choć od premiery nowego smartfona firmy dzieli nas jeszcze co najmniej kilka miesięcy, już teraz możemy podejrzeć prototyp na pierwszych fotografiach!

OnePlus 9 5G bez tajemnic. Zdjęcia prototypu pokazują jak będzie wyglądał nowy smartfon

Kilka tygodni temu do sieci wyciekły rendery CAD zdradzające jak będzie wyglądał nowy flagowiec firmy. Teraz jednak jesteśmy krok dalej — i mamy zdjęcia. Smartfon prezentuje się… rzekłbym: klasycznie. Zgodnie z przewidywaniem: jest „oczko” na aparat w górnej części ekranu, jest złącze ładownia USB typu C, aluminiowa ramka. Mikrofon i głośnik znalazły się w dolnej części urządzenia.