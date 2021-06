Oto najpopularniejsze filmy Netfliksa (oficjalna lista). Zaskoczeni?

Wyniki „Armii umarłych” robią wrażenie, bo Netflix mówi wprost, że będzie to jeden z największych filmów w historii platformy. W ciągu pierwszych czterech pierwszych tygodni od premiery zobaczyło go 72 miliony gospodarstw domowych, więc liczba widzów może być jeszcze większa. To oczywiście spowodowało, że w ogólnoświatowym rankingu popularności „Armia umarłych” Zacka Snydera dzierży pierwsze miejsce, a wynik może jeszcze się poprawić w przyszłości, bo w drodze są kolejne produkcje w ramach tego samego uniwersum. Jeśli więc dotychczasowa tendencja się utrzyma, to film zagości w czołówce najpopularniejszych produkcji Netfliksa w historii. By spojrzeć na to z pewnej perspektywy, możemy teraz przyjrzeć się wynikom innych filmów, które znajdują się w tym rankingu.

