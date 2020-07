Oto mój zestaw wyjazdowy od Thule

Dlaczego to jest plecak, który idealnie pasuje do moich potrzeb? Zabezpieczenie elektroniki podczas podróży jest dla mnie czymś krytycznym. Mówię tutaj zarówno o samym etapie podróżowania, ale też o pobycie na miejscu. Moje wyjazdy bardzo często wyglądają w ten sposób, że po przybyciu na miejsce mam chwilę na odświeżenie się czy posiłek i za chwilę ruszamy na konferencję prasową lub na oglądanie jakichś nowych produktów. Muszę więc mieć wszystko ze sobą i pod ręką. I wtedy zamiast przekładać rzeczy z torby do mniejszego plecaka, po prostu zabieram wszystko. Po przyjeździe do hotelu przeważnie po szybkiej kolacji idę spać po to aby z rana być gotowym na podróż z powrotem. I do tego właśnie ta torba nadaje się idealnie. Jest duży, ale nie na tyle duży aby być niewygodnym. Jest też na tyle zgrabny i funkcjonalny, że jego wielkość jest w wielu sytuacjach jego zaletą.

Wspominałem już, że możemy z tej torby zrobić też plecak? Sprytnie ukryte paski schowane są w plecach torby. Wystarczy je wyciągnąć i przypiąć i z naszej teczki robi się plecak. Przy dłuższych spacerach bardzo wygodne rozwiązanie.

Thule Crossover 2 Carry On spinner czyli walizka

Sama torba to jednak nie wszystko. Ponieważ w moim zestawie jest też walizka podróżna Thule Crossover 2 Carry On i to jest dla mnie mercedes wśród walizek. Dlaczego w mojej pracy walizka podręczna jest tak ważna? Przy wyjazdach na 3-4 dni i dłuższych, ostatnią rzeczą jaką chcemy jest nadanie bagażu. Naprawdę każdy kto podróżuje wie, że jest to ryzyko i ogólnie przedłużenie czasu podróży o dodatkowe 30 minut, a czasem nawet o godzinę. Nie będę tutaj opowiadał, ile razy moja walizka poleciała do innego kraju lub nie przyleciała ze mną tam, gdzie miała przylecieć. Takich przygód nikomu nie życzę. Jeśli więc mamy dobrą walizkę podręczną to jesteśmy uratowani. A dodatkowo Thule w walizce stosuje podobne rozwiązania jak przy torbie.