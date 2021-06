Jean Claude Van Damme w filmie Netfliksa – dziwny zwiastun „Ostatniego najemnika”

Van Damme wcieli się w nim w Richarda Brumère, do którego inni zwracają się „La Brume”, czyli „Mgła”. To były agent francuskiego wywiadu, który po ukończeniu służby stał się najemnikiem. Zostaje jednak zmuszony wrócić do fachu, ponieważ uzyskany przez niego 25 lat temu immunitet dla jego syna wkrótce zostanie zniesiony. Syn o imieniu Archibalda znajdzie się w sporym niebezpieczeństwie ze strony mafii, dlatego La Brume odnowi swoje dawne kontakty, połączy siły z grupą młodych ryzykantów i nadgorliwym biurokratą, by chronić syna. Ten nie zna jego tożsamości swojego ojca, dlatego największym wyzwaniem, przed jakim stanie La Brume, będzie przyznanie się do łączącej ich relacji.

Trzeba przyznać, że pomysł na fabułę filmu, do którego zdjęcia rozpoczęto na początku zeszłego roku, jest całkiem niezły i dość głęboko zakorzeniony w tym, z czego słynął Van Damme. Przypadały mu bowiem przede wszystkim tego rodzaju role, gdzie będzie mógł wykazać się swoim wyszkoleniem technicznym w sztukach walki i elastycznością ciała. Czas biegnie jednak nieubłaganie, dlatego jego możliwości są coraz bardziej ograniczone, choć biorąc pod uwagę pesel Van Damme’a powinniśmy być pod wrażeniem tego, na co go stać.

Dlaczego dziwnie ogląda się zwiastun filmu z Van Dammem?