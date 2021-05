Składany telefon LG jednak trafi na rynek. Tyle że bokiem

Oczywiście, nie jest tak, że sprzedawane pracownikom LG telefony są w pełni funkcjonalne. Przede wszystkim – nie dostaną one żadnego upgrade’u jeżeli chodzi o oprogramowanie, więc jeżeli występuje w nich jakiś błąd – nigdy nie zostanie on naprawiony. Dostępność części zamiennych również jest znikoma i każde upuszczenie telefonu i zbicie ekranu prawdopodobnie będzie oznaczało koniec urządzenia. Zainteresowanie jednak było tak duże, że LG musiało ograniczyć liczbę sprzedawanych sztuk do 3 tys. egzemplarzy. Czyni to z LG Velvet 2 Pro niezłą gratkę dla kolekcjonerów.

Krótka odpowiedź: tak, ale to skomplikowane. Wiele źródeł mówi o tym, że tak samo jak LG Velvet 2 Pro, tak samo i składany smartfon trafi do pracowników po niższej cenie. Kiedy to jednak się stanie -tego nie wiadomo. Nie wiadomo też, czy oprogramowanie w takim smartfonie będzie na tyle dopracowane, by w ogóle móc go używać.

LG Rollable also on sale to LG Korea MC devision employees, details unknown.

Due to high surge of popularity to the LG Rainbow, LG is considering to halt the sale of 3000 units of Rainbow that was set to be started today.

Maybe more production, more sales? 😎 pic.twitter.com/fkC0y6cp58

