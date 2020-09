Te straszne i „dyskryminujące białych” nowe zasady oscarowe nie zmienią absolutnie niczego

Oscary może tak naprawdę nigdy nie doceniały tych najlepszych z najlepszych filmów. Od pewnego czasu dyskusja w sieci na temat tejże nagrody i samej gali krąży raczej po sferach negatywnych. Ludzie oburzają się, że przecież ta statuetka nie ma wartości, tak naprawdę to nikogo nie obchodzi i nadaje się do śmieci. Oglądalność gali spada na łeb na szyję, a jednak w przypadku zmian w strukturze wybucha jakaś absurdalna burza. Jak to jest z tym wybieraniem filmów? Wszystko rozbija się przede wszystkim o olbrzymie pieniądze i marketing. Produkcje potrzebują zarówno sławy wśród widzów, jak i członków Akademii. Przedoscarowa gorączka w Hollywood skupia się na wielkich bankietach, specjalnych pokazach i podlizywaniu się członkom Akademii, żeby ci w ogóle na dane dzieło rzucili okiem. Wytwórnie to wielkie maszyny, które doskonale zdają sobie sprawę, które z ich filmów nadają się do promowania do statuetki, bo na galę nie trafi jednak wszystko. Wytwórnie już od startu projektu pakują wielkie pieniądze w tzw. FYC (for your concideration campaign), aby jeszcze w trakcie produkcji móc ewentualnie pozmieniać to i owo w filmie, aby bardziej pasował Akademii. To od wielu, wielu, wielu lat nie jest święto wolności kreatywnej i miłości do sztuki, tylko kalkulowania zysków i strat.

Wytwórnie wychodzą ze skóry dla Oscarów, bo to ciągle jest bardzo ważna nagroda w filmowym światku. Tak, to prawda, że młodzi odchodzą od Oscarów. Spada oglądalność gali, zmniejsza się podniecenie tematem. Nie zmienia to jednak faktu, że sama nominacja (nie mówiąc już o wygranej) jest otwarciem niemalże wszystkich drzwi w Hollywood i prowodyrem rozdzwonienia się telefonów. Ekipa pracująca przy docenionym filmie ma potem w karierze po prostu dużo łatwiej. Nagrody indywidualne pozwalają artystom na wielką swobodę w wybieraniu kolejnych projektów i wysokości swojej gaży. Pamiętajmy też, że mimo wielkiego tomiwisizmu ze strony widzów jakimś cudem oscarowe filmy oraz te z oscarowymi gwiazdami zarabiają w kinach bardzo dobrze.