Na konferencji prasowej na początku lutego 2021 roku, Orlen zapowiedział uruchomienie we współpracy z przejętą marką Ruch sieci sklepów pod nazwą ORLEN w ruchu. Pierwszy punkt tej sieci został zlokalizowany w miejscu salonika prasowego Ruchu w Warszawie.

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN:

Format tych sklepów do złudzenia przypomina znany nam już koncept sklepów Żabka, oprócz tradycyjnej oferty sklepowej i gotowych dań kupimy w nich kanapki czy inne przekąski, kawę, hot dogi i prasę. Ponadto skorzystamy we wszystkich tych punktach ORLEN w ruchu z usługi nadawania i odbierania przesyłek, która od września będzie działała pod nową marką – ORLEN paczka.

Patrycja Klarecka, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Sprzedaży Detalicznej:

„ORLEN w ruchu” to oferta dla tych, którzy większą część dnia spędzają w biegu, poruszając się pieszo lub komunikacją miejską i potrzebują przekąsek wygodnych do zjedzenia, ale nie chcą iść na kompromis w kwestii jakości. Chcą, by to co jedzą, było starannie skomponowane, świeże i zdrowe dlatego w naszych punktach obok dobrej kawy i hot dogów, będą mogli kupić również najwyższej jakości dania gotowe do szybkiego odgrzania po powrocie do domu.