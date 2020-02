Oferta na abonament dla firm w Orange

Orange w nowej ofercie dla firm zdecydował się na 4 plany – S, M, L i XL, podobnie jak T-Mobile w swojej ostatniej nowej odsłonie dla klientów indywidualnych.

Oferta na abonament dla firm Orange/Plany S M L XL Rozmowy komórkowe w kraju i w roamingu UE nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne w kraju i w roamingu UE nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS w kraju i w roamingu UE nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS w kraju i w roamingu UE nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych w kraju 20 GB 30 GB 70 GB 150 GB Transfer danych w roamingu UE 5,86 GB 7,82 GB 9,77 GB 13,03 GB Bonusy brak 1 bonus do wyboru 2 bonusy do wyboru 3 bonusy do wyboru Abonament bez VAT 45,00zł 60,00zł 75,00zł 100,00zł

Abonamenty te kosztują od 45 zł do 100 zł bez VAT, a każda kolejna karta wyceniona została na 20 zł mniej w każdym planie. Do trzech najdroższych planów, będzie można dobrać od jednej do 3 paczek usług dodatkowych.

Do wyboru są:

Serwis telefonu – naprawa lub wymiana telefonu w razie uszkodzenia, również telefonu zakupionego poza Orange

Bezpieczna firma – wsparcie informatyczne dla firm

W podróż – 100 minut miesięcznie na rozmowy, wymienne na SMS-y i MMS-y, w następujących: Ukraina, Rosja, Szwajcaria, Chiny, Białoruś, Turcja, Izrael, USA, Serbia i Kanada

Połączenia na Ukrainę – 40 minut miesięcznie na rozmowy z Polski na Ukrainę, wymienne na SMS-y i MMS-y

Połączenia międzynarodowe – 250 minut miesięcznie na rozmowy międzynarodowe z Polski do krajów Unii Europejskiej, USA, Szwajcarii i Kanady, wymienne na SMS-y i MMS-y

Dodatkowy internet krajowy – 10 GB dodatkowego transferu co miesiąc i Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Polskie Radio i Open FM, bez pomniejszania pakietu danych

W biurze – dostęp do Office 365 Business, liczony jako 2 paczki usług dodatkowych

Powyższe paczki można dowolnie w trakcie umowy podmieniać.

Oferta na abonament dla firm w Play

Oferta na abonament dla firm Play/Plany Biznes Start Biznes Box Biznes Box Pro Rozmowy komórkowe w kraju i w roamingu UE nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne w kraju i w roamingu UE nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS w kraju i w roamingu UE nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS w kraju i w roamingu UE nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych w kraju 17 GB 30 GB 40 GB Transfer danych w roamingu UE 5,21 GB 7,17 GB 9,20 GB Bonusy 2 GB dodatkowego internetu co miesiąc. Przez pierwsze 3 miesiące 2 razy więcej głównej paczki danych Tidal przez pół roku za darmo. 150 GB dodatkowego internetu co miesiąc. Przez pierwsze 6 miesięcy 2 razy więcej głównej paczki danych Tidal przez pół roku za darmo. 250 minut na romowy międzynarodowe do krajów UE. Przez pierwszy rok 2 razy więcej głównej paczki danych Abonament bez VAT 40,00zł 55,00zł 70,00zł

Play ma 3 plany taryfowe dla firm, za 40, 55 i 70 zł. Druga karta SIM na koncie to koszt odpowiednio 65, 85 i 100 zł, trzecia 90, 110 i 130 zł za każdą kartę i tak do 8 numerów na koncie.

Oferta na abonament dla firm w Plus

Oferta na abonament dla firm Plus/Plany Rozmowy komórkowe w kraju i w roamingu UE nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne w kraju i w roamingu UE nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS w kraju i w roamingu UE nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS w kraju i w roamingu UE nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych w kraju 7 GB 12 GB 15 GB 30 GB Transfer danych w roamingu UE 3,18 GB 4,23 GB 5,29 GB 7,41 GB Bonusy lejek 32 kb/s bez limitu transferu lejek 1 MB/s bez limitu transferu. 120 minut na rozmowy międzynarodowe do krajów UE lejek 1 MB/s bez limitu transferu. 240 minut na rozmowy międzynarodowe do krajów UE lejek 2 MB/s bez limitu transferu. 240 minut na rozmowy międzynarodowe do krajów UE. Pakiet usług w cenie abonamentu – szczegóły pod tabelką Abonament bez VAT 30,00zł 40,00zł 50,00zł 70,00zł

Plus, podobnie jak Orange ma 4 plany dla firm, bonusy w każdym z nich znajdziecie w powyższej tabelce, dodatkowo w najdroższym planie za 70 zł dostępne są następujące dodatki:

Ochrona internetu – ochrona antywirusowa i usługa Ochrona Rodzicielska

Centralka firmy – wirtualna recepcja

Usługa Prawnik – porady prawne na telefon

Serwis urządzenia – naprawa urządzenia w przypadku uszkodzenia czy zalania

Doradca biznesowy

Oferta dla większej liczby numerów dotyczy planów od 40 zł. Za dwa numery zapłacimy odpowiednio 60, 75 i 115 zł, za 3 – 80, 100 i 160 zł i tak aż do 4 kart SIM na koncie, a do 5 w planach za 40 i 50 zł.

Oferta na abonament dla firm w T-Mobile

Oferta na abonament dla firm T-Mobile/Plany MagentaBiznes S MagentaBiznes M MagentaBiznes L MagentaBiznes VIP Rozmowy komórkowe w kraju i w roamingu UE nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne w kraju i w roamingu UE nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS w kraju i w roamingu UE nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS w kraju i w roamingu UE nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych w kraju 10 GB. Pierwsze 3 miesiące 40 GB bez limitu z ograniczeniem do 20 Mb/s bez limitu z ograniczeniem do 60 Mb/s bez limitu danych i prędkości Transfer danych w roamingu UE brak informacji brak informacji brak informacji brak informacji Abonament bez VAT 40,00zł 70,00zł 80,00zł 120,00zł

T- Mobile ma także 4 plany w cenie od 40 do 120 zł. Nie ma specjalnych bonusów, prócz tych wymienionych ogólnikowo na stronie (zrzut poniżej), za to ma nielimitowany internet w 3 najdroższych planach, w pierwszym z nich z ograniczeniem jedynie prędkości do 20 Mb/s, w drugim do 60 Mb/s a w trzecim bez ograniczenia danych i prędkości.

Jako, że nasze zestawienia robimy z punktu widzenia użytkowników internetu, czyli z danych dostępnych ze strony operatorów, nie podałem tu limitów transferu danych dostępnych w roamingu UE, gdyż tych nie ma na stronie T-Mobile, jako jedynego z operatorów W4. Nie ma ich też w regulaminach oferty dla firm. Jak się pojawią, a myślę, że się pojawią, zaktualizujemy tabelkę.