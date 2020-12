Ceny roamingu w Wielkiej Brytanii nie wzrosną. Orange przedstawia nową promocję

O tym, że Wielka Brytania oficjalnie i już ostatecznie wychodzi ze struktur Unii Europejskiej wiemy od dawna. Oprócz gospodarczych i politycznych skutków Brexitu, wiemy, że zmienią się zasady dla osób podróżujących na Wyspy — w tym te, dotyczące roamingu. A to dlatego, że od stycznia przestanie obowiązywać tam zasada Roam like at home (RLAH).

Zobacz też: Roaming w krajach Unii Europejskiej dla opornych

Pod koniec ubiegłego miesiąca Orange jako pierwszy operator w Polsce zdradził nowe stawki roamingowe obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku w drugiej strefie. Do listy państw, oprócz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gibraltaru, Kosowa, Macedonii, Mołdawii, Rosji, San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Wyspy Guernsey, Wyspy Jersey, Wyspy Man, Wysp Owczych oraz pozostałych krajów i terytoriów europejskich dołącza Wielka Brytania. Stawki mogły szokować — za minutę połączenia (ze strefy 1, w tym z Polski) do tych krajów, w tym do Wielkiej Brytanii zapłacimy od stycznia 4,94 zł. Podobnie koszt ten będzie się kształtował za połączenia ze Strefy 2 do Strefy 1, w tym do Polski. Opłata za 1 MB transmisji danych w Strefie 2 wyniesie 31,76 zł, to tylko 10 zł mniej niż w najdalszych strefach 4 i 5, czyli Azja i Afryka oraz Strefa Egzotyczna.

Roaming w Wielkiej Brytanii. Orange z promocją i niższymi stawkami za połączenia i internet

Jednak wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów i osób, które w najbliższych miesiącach będą odwiedzały Wielką Brytanię (choć patrząc na obecną sytuację na Wyspach może być to trudne) Orange przygotował specjalną promocję.

Od 1 stycznia do 31 maja 2021 r. klienci Orange podróżujący do Wielkiej Brytanii oraz terytoriów zależnych, takich jak Gibraltar, będą rozliczani za połączenia telefoniczne, SMS-y i MMS-y tak samo jak w kraju lub w ramach Roam like at home (RLAH). Jeśli korzystają z nielimitowanych ofert, nie będą za nie ponosili dodatkowych opłat. Jeśli posiadają w planie taryfowym pakiety minut czy wiadomości SMS, po ich wyczerpaniu będą rozliczani wg stawek krajowych. Korzystanie z internetu będzie możliwe w ramach pakietów przyznanych w planie taryfowym – tak samo jak w roamingu w UE.

Promocja dotyczy wszystkich klientów Orange Polska. A więc skorzystają z nich osoby korzystające z indywidualnych i biznesowych planów abonamentowych, a także użytkownicy ofert na kartę, usług nju mobile i Orange Flex.

Podobne promocje przygotowują już inne sieci — w tym Plus, o czym informuje serwis Gsmonline.pl, który otrzymał potwierdzenie od Arkadiusza Majewskiego z biura prasowego operatora.