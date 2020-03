Orange Polska daje nawet 200 GB do wykorzystania na zdalną naukę

Jak poinformowało nas biuro prasowe sieci Orange, ruszyła specjalna akcja tej firmy, wspierająca wszystkich tych,którym przyszło uczyć się w domu. W jej ramach Orange Polska oferuje dostęp do usługi Flex na najbliższe 2 miesiące za złotówkę miesięcznie. Uczniowie i rodzice chcący skorzystać z tej promocji otrzymają nawet do 200 GB do wykorzystania.