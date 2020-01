Orange kilka miesięcy temu zmienił warunki swojej flagowej oferty na kartę z kumulowaniem niewykorzystanych GB i dodawaniem 1 GB z każdym kolejnym miesiącem cyklicznego doładowywania. Trudno było znaleźć na rynku równie atrakcyjną ofertę, uznawaną przez wielu z Was za najlepszą ofertę na kartę. Jaka teraz oferta na kartę będzie najlepsza u naszych operatorów z „wielkiej czwórki”?

Oferta na kartę w Orange

Na początek przypomnijmy wspomnianą w tytule ofertę na kartę Orange Free. Jeszcze do niedawna, bodajże do września 2019 roku zawierała w sobie nielimitowane rozmowy komórkowe, stacjonarne i wiadomości SMS oraz od 10 do 20 GB transferu danych, zależnego od stażu w sieci. Dodatkowo niewykorzystane w miesiącu GB przechodziły na kolejny miesiąc i kumulowały się nową paczką danych za kolejny miesiąc oraz co miesiąc dochodził do paczki 1 GB. Wszystko za 25 zł miesięcznie.

Klienci, którzy do tej pory korzystali z tej oferty, nadal mają takie same warunki, natomiast nowi klienci mogą aktywować już tylko ten plan na 31 dni z powyższego zrzutu. Doszły w nim nielimitowane wiadomości MMS, ale paczka danych jest stała i już bez kumulowania 15 GB za 30 zł miesięcznie.

Oferta na kartę w Play

Flagową ofertą na kartę w Play jest pakiet Solo L, również za 30 zł i również z pakietem danych w wysokości 15 GB, brakuje tutaj z kolei nielimitowanych MMS-ów. Tym samym Play pozostał jako jedyny z „wielkiej czwórki” bez pełnego no limit na rozmowy i wiadomości.

Oferta na kartę w Plus

Plus nadal utrzymuje cenę 25 zł za swoją ofertę na kartę, która zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych.

Oferta na kartę w T-Mobile

T-Mobile podobnie ma ofertę na kartę za 25 zł, ale wybieramy najlepszą ofertę indywidualną, więc do porównania weźmiemy plan za 30 zł, czyli w takiej samej kwocie jak oferta w Orange i Play, ale z bardzo atrakcyjnym pakietem video bez limitu danych. Dzięki niemu możecie w zwykłej jakości oglądać bez ograniczeń filmy i seriale na Netfliksie czy Prime Video albo „internetową kablówkę” WP Pilot z dostępem do kilkudziesięciu programów niedostępnych w naziemnej telewizji cyfrowej. Do tego mamy tu pełen no limit na rozmowy i wiadomości i 10 GB transferu danych na inne treści w sieci.

Podsumowanie w tabelce

Oferty na kartę „wielka czwórka” Orange na kartę Play na kartę Plus na kartę T-Mobile na kartę Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane płatne nielimitowane nielimitowane Transfer danych 15 GB 15 GB 10 GB 10 GB Bonusy brak brak brak Dostęp do serwisów wideo bez zużywania podstawowego pakietu danych Abonament 30,00zł 30,00zł 25,00zł 30,00zł

Co wybrać? Obiektywnie rzecz biorąc, najbardziej atrakcyjnie wygląda teraz oferta T-Mobile na kartę. W identycznej cenie, co w Orange i Play dostajemy nieograniczony transferem danych dostęp do Netlfiksa i innych serwisów wideo czy nawet do programów telewizyjnych, co może okazać się nieocenione dla osób, które nie mogą w swojej lokalizacji skorzystać z oferty telewizyjnej czy internetowej od zwykłych kablówek. Z kolei, jeśli nie macie tego problemu, najlepszą i zarazem najtańszą ze wszystkich będzie dla Was oferta Plus na kartę.