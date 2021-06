Orange Flex pobrał mi podwójnie opłatę za subskrypcję, zwrotu dokonają za… 7 dni

Odpowiedź? Zwrot dostanę do 7 dni. Jak dla mnie to jakiś żart, normalne postępowanie w przypadku awarii po stronie operatora, to zwrócić najpierw pobrane środki i dopiero ściągnąć swoją należność. W tej sytuacji, osobiście musiałem pozbyć się z konta łącznie 75 zł, by Orange mógł sobie pobrać opłatę za subskrypcję, a klient niech czeka na swoje.

Nie wiem, może dostanę te środki z powrotem jeszcze dzisiaj, może jutro, nieważne – nie o same pieniądze tu chodzi, ale o takie stawianie sprawy i traktowanie klientów, które jest zwyczajnie nie fair. Jak dla mnie pomarańczowa, tfu… żółta kartka dla Orange Flex.

Aktualizacja

Już widzę na tym pierwszym zrzucie, nie zauważyłem tego wcześniej, że będzie to dokładnie 7 dni, tak działają te ich płatności. Tym bardziej nieładnie, wiedząc, że klient poczeka tydzień na zwrot pieniędzy, pobierać ponownie swoją kwotę.