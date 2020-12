Pierwsze postępowanie w tej sprawie UOKiK zakończył w stosunku do Polkomtela na początku tego roku. Co skończyło się nałożeniem kary na operatora w wysokości 20 mln zł, z uwagi na to, że w trakcie postępowania nadal stosował te praktyki, uniemożliwiając klientom odzyskiwanie niewykorzystanej kwoty doładowania po upływie ważności konta w ofertach prepaid.

Postępowanie względem T-Mobile zakończyło się w lipcu, a przeciwko Play pod koniec września. W tych dwóch przypadkach postępowanie UOKiK poskutkowało zobowiązaniem się operatorów do zaprzestania tego naruszenia i zwrotu klientom niewykorzystanych środków.

Podobnie rzecz ma się, jeśli chodzi o Orange, dziś UOKiK poinformował, iż Orange również takie zobowiązanie przyjął na siebie.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK:

Orange Polska to ostatnia z badanych przez nas największych sieci, która nie oddawała konsumentom mającym telefony na kartę niewykorzystanych pieniędzy. Cieszę się, że uporządkowaliśmy tę praktykę, zaś konsumenci mogą odzyskać od operatorów pieniądze pozostałe na ich kontach pre-paid. Utrata niewykorzystanych środków zgromadzonych na koncie pre-paid z powodu braku kolejnego doładowania to utrudnianie zmiany operatora, co jest zakazane przez Prawo Telekomunikacyjne i Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Operatorzy mają obowiązek uczciwie rozliczać się z konsumentami przy zmianie dostawcy usług.