Jeśli to faktycznie działa to pozostaje kwestia skuteczności jaką może się pochwalić. Sam przecież pisałem na łamach Antywebu artykuł o tym, że policja w Stanach Zjednoczonych ma problem z programami do rozpoznawania twarzy bo działają one słabo. No i co z tym zrobić?

Dla spokoju sumienia muszę wspomnieć również o popularnej w sieci teorii mówiącej, że cały materiał to nic innego jak zręczny montaż, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi. W końcu oprogramowanie do rozpoznawania zamaskowanych OMONowców musi się rozejść z prędkością błyskawicy. Dodatkowo może to zmusić służby do przemyślenia swoich działań, jeśli takie rozwiązanie faktycznie by istniało to dla OMONowców byłby to ogromny cios, nie bez powodu noszą maski.

Przerażająca wizja

Załóżmy jednak, że to faktycznie działa. Jeśli – podkreślam JEŚLI – tak jest to mnie to osobiście przeraża. Wiem, że intencje są słuszne. Oprogramowanie w teorii powstało do tego, aby demaskować ludzi, którzy dopuszczają się nikczemnych czynów. Pamiętajmy jednak, że każdy medal ma dwie strony.

Niektórzy DOBRZY ludzie muszą nosić maski dla bezpieczeństwa swojego jak i swoich rodzin. Co jeśli tego typu rozwiązanie wpadnie w niepowołane ręce i zostaną oni zdemaskowani? Co jeśli dyktatorzy będą mogli dzięki temu w prosty sposób wyłapywać ludzi walczących o wolność?

Coraz częściej mam wrażenie, że nasza ciekawość i chęć udowadniania, że za pomocą kodu możemy coraz więcej wpędza nas w otchłań. W otchłań w której sami sobie wiążemy stryczek.