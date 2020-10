OPPO Reno 4 oficjalnie. Trzy nowe smartfony już dostępne w Polsce

OPPO może i nie jest najbardziej rozpoznawalną marką w Polsce, ale stara się dostarczać użytkownikom rozwiązań, które z powodzeniem mogą konkurować z najpopularniejszymi producentami na naszym rynku. Już dziś w ofercie firmy pojawiają się trzy nowe modele, które możecie kupić także w Polsce. Wszystkie charakteryzować się mają wysoką jakością wykonania, przemyślanym doborem podzespołów oraz optymalizacją oprogramowania opartego na Androidzie 10 z nakładką ColorOS 7.2 — wkrótce ma się pojawić aktualizacja do Androida 11.

Najważniejszy w rodzinie OPPO Reno 4 jest smartfon z dopiskiem Pro 5G. I choć nazwa może być myląca, OPPO Reno 4 Pro 5G ma do zaoferowania 6,5-calowy zakrzywiony ekran AMOLED HDR10+ o rozdzielczości FHD+ z czytnikiem linii papilarnych i kamerką umożliwiającą jego odblokowywanie za pomocą twarzy. W środku znajdziecie Qualcomm Snapdragon 765 5G z grafiką Adreno 620, 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozbudowy dzięki wsparciu karty microSD. Do tego bateria 4000 mAh, szybkie ładowanie 65 W SuperVOOC 2.0 oraz pełna obsługa sieci 5G. Wyposażony w aparaty główne 48 MP (główna matryca 1/2”, f/1.7, OIS), 13 MP (teleobiektyw, f/2.4, 5x hybrydowy zoom) 12 MP (obiektyw ultraszerokokątny 120°, f/2.2) i autofocus laserowy.

OPPO Reno 4 już w Polsce. Trzy nowe smartfony dostępne w sprzedaży

Zobacz też: Oppo Reno3 Pro: mocarny średniak z którego każdy będzie zadowolony

OPPO Reno 4 to 6,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości FHD+ z czytnikiem linii papilarnych i kamerką umożliwiającą jego odblokowywanie za pomocą twarzy, Snapdragon 720G z grafiką Adreno 618, 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia. Wyposażony w baterię o pojemności 4015 mAh obsługuje szybkie ładowanie VOOC 4.0 30W. Do tego główne aparaty: 48 MP (główna matryca 1/2”, f/1.7), 8 MP (obiektyw ultraszerokokątny 119°, f/2.2), 2 MP (obiektyw do zdjęć makro, f/2.4) i 2 MP (obiektyw monochromatyczny, f/2.4).

Stawkę zamyka OPPO Reno 4 Lite. 6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości FHD+ z czytnikiem linii papilarnych i kamerką umożliwiającą jego odblokowywanie za pomocą twarzy. W środku znajdziecie MediaTek Helio P95 z grafiką PowerVR GM9446, 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia. Do tego bateria o pojemności 4000 mAh i szybkie ładowanie QC 18 W. Zdjęcia zrobicie aparatami głównymi 48 MP (główna matryca 1/2”, f/1.7), 8 MP (obiektyw ultraszerokokątny 119°, f/2.2), 2 MP (obiektyw monochromatyczny, f/2.4), 2 MP (obiektyw vintage , f/2.4).

Gdybyście się zastanawiali, czy warto wydać pieniądze na nowy smartfon OPPO to zapraszam do zapoznania się z pierwszymi wrażeniami z użytkowania OPPO Reno 4 Pro w wersji 5G, którą przygotował dla Was Tomek.

OPPO Reno 4. Cena i dostępność smartfonów w Polsce

Smartfony z serii OPPO Reno 4 do sprzedaży w Polsce trafiły dziś, 1 października i dostępne będą za pośrednictwem wszystkich partnerskich kanałów sprzedaży OPPO. Kupicie je u operatorów komórkowych jak i w popularnych sklepach z elektroniką. OPPO Reno 4 Pro 5G (12 GB/8 GB + 256 GB) dostępny w kolorach: arktyczny błękit i czarny dostępny jest w cenie 3299 zł. Za OPPO Reno 4 (8 GB + 128 GB) w tych samych wariantach kolorystycznych zapłacicie 1899 zł. Natomiasy OPPO Reno4 Lite oferowany jest w kolorach: niebieskim, czarnym i białym w cenie 1599.

Dodatkowo, w dniach od 1.10.2020 do 07.10.2020 model OPPO Reno 4 Pro 5G będzie oferowany w zestawie przedsprzedażowym ze słuchawkami TWS OPPO Enco Free. Oferta obowiązywać będzie w popularnych sklepach z elektroniką oraz u operatorów sieci T-Mobile i Orange.